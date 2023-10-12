DNA Yapı Taşlarının Radikal Üretimine Parlayan Işık

Stockholm Üniversitesi, CNRS-Toulouse Üniversitesi, SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı ve diğer kurumlardan araştırmacılar, DNA'nın yapı taşlarının nasıl oluştuğunu anlama konusunda önemli ilerleme kaydetti. Ekip, DNA yapı bloklarını üreten benzersiz bir enzim seti olan ribonükleotid redüktazların (RNR'ler) gizemlerini keşfetmek için SLAC'ın Linac Tutarlı Işık Kaynağı (LCLS) X-ışını lazerini kullandı. Science dergisinde yayınlanan bulgular, radikal enzime ve onun kanser ve bulaşıcı hastalıkların tıp ve tedavisindeki potansiyel uygulamalarına ışık tutuyor.

RNR'ler, hücrelere zarar verebilen ancak aynı zamanda çeşitli biyokimyasal süreçler için de hayati önem taşıyan serbest radikal molekülleri üretme yetenekleri nedeniyle bilim adamlarını onlarca yıldır şaşırtıyor. Gizemi çözmenin anahtarı onların aktif radikal durumunu anlamakta yatıyor. Araştırmacılar, proteinleri aktif radikal durumlarında görselleştirmek için seri femtosaniye kristalografisi adı verilen son teknoloji bir tekniği ve yıkım öncesi kırınımı kullandılar. Bu çığır açan yaklaşım, proteinlerin görüntülerini yakalamalarına ve işlevsel olduklarında davranışları hakkında fikir sahibi olmalarına olanak sağladı.

Keşif hem biyoloji hem de terapötik potansiyel açısından temel öneme sahiptir. RNR hücre bölünmesi için hayati önem taşıyor ve bu da onu özellikle kanser gibi durumlara yönelik tedavilerin geliştirilmesinde çekici bir hedef haline getiriyor. Araştırmacılar, farklı enzim türlerindeki radikal oluşumunu daha iyi anlamak için çalışmalarını diğer RNR formlarına genişletmeyi planlıyor. Farklı proteinleri aktif formlarında gözlemlemek, hastalık tedavi yöntemlerinde potansiyel olarak devrim yaratabilir.

Bu başarı, titiz bir temel çalışmasının, uygun model sistemlerinin ve on yıllar boyunca yürütülen kapsamlı numune hazırlamanın sonucudur. Her deney ve makale, araştırmacıları protein ailesini kapsamlı bir şekilde anlama hedeflerine yaklaştırıyor. Son bulgular, DNA yapı taşlarının radikal üretimini aydınlatmada ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor.

Kaynak: SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı