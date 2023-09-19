Tektonik Plakalardaki Değişimler Dünyadaki Biyoçeşitliliği Etkiliyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Dünya'nın tektonik plakalarının hareketleri ile deniz türlerinin çeşitliliği arasında bir bağlantı olduğunu buldu. Araştırma, tektonik plaka hareketlerini de içeren litosferi değiştiren süreçlerin okyanus seviyelerini etkilediğini, dolayısıyla yaşamın geliştiği sığ deniz ortamlarının mevcudiyetini etkilediğini gösteriyor.

Tektonik plakalar, Dünya'nın üst mantosunun ve kabuğunun tüm dünyayı kaplayan geniş bölümleridir. Sürekli hareket halindedirler ve Dünya'nın volkanizmasına, dağların oluşmasına ve okyanus hendeklerinin oluşmasına neden olurlar. Sorbonne Üniversitesi'nden jeolog Slah Boulila liderliğindeki çalışma, çeşitlilik ve biyolojik çeşitlilikte neden döngülerin olduğu sorusunu araştırıyor.

Araştırmacılar, deniz biyolojik çeşitliliğindeki döngülerin tektonik plaka süreçleriyle uyumunu araştırmak için jeolojik ve deniz veri setlerinin yanı sıra deniz biyolojik çeşitliliği verilerini de analiz etti. Paleobiyoloji Veritabanındaki 18,000'den fazla deniz kaya örneğini ve neredeyse 32,000 cinsi karşılaştırarak, deniz tabanı üretimi ve batmasındaki değişikliklerle ilişkili olan deniz biyolojik çeşitliliğinde 36 milyon yıllık döngüler keşfettiler.

Tektonik plakalar birbirinden uzaklaştığında ince okyanus kabuğu oluşur ve dalma-batma adı verilen bir süreçte bir plaka diğerinin altına itildiğinde deniz seviyeleri düşer. Deniz seviyesindeki değişiklikler, deniz türlerinin mevcut yaşam alanlarını değiştirerek biyolojik çeşitlilikte değişikliklere yol açmaktadır. Yüksek deniz seviyeleri, kuru arazilerin sular altında kalmasına ve sığ deniz alanlarının derinleşmesine neden olarak deniz organizmalarının çoğalmasını teşvik eder. Tersine, düşük deniz seviyeleri deniz yaşamı için mevcut alanı azaltır.

Tektonik levha kaymaları ile biyoçeşitlilik arasındaki bağlantı fikri yeni olmasa da, bu araştırma daha büyük bir veri seti kullanarak daha fazla doğrulama sağlıyor. Bulgular, çevredeki değişikliklerin evrim ve yok oluş olaylarıyla bağlantılı olduğu hipotezini desteklemektedir. Ancak çalışma, bu döngülerin neden oluştuğuna kesin olarak cevap vermiyor ve bu soruyu cevapsız bırakıyor.

Dahası, araştırmacılar arasında plaka tektoniğinin döngüsel doğasına ilişkin tartışmalar hala devam ediyor; bazıları bunun periyodik olmaktan çok düzensiz olduğunu savunuyor. Bununla birlikte, bu çalışma çevredeki değişiklikler, evrim ve yok oluş arasındaki etkileşimi vurgulayan giderek artan kanıtlara katkıda bulunuyor.

Özetle araştırma, tektonik plakalardaki değişimlerin okyanus seviyelerini ve deniz türleri için habitatların mevcudiyetini etkileyerek biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediğini göstermektedir. Bu bağlantıları anlamak, Dünya'nın tür çeşitliliği ve yok olma olayları geçmişine dair değerli bilgiler sağlar.

Kaynak: Beurteaux, D. (2023), Tektonik levhalardaki kaymalar biyolojik çeşitliliği değiştirir, Eos, 104.