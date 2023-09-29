Kabuk Gökadası NGC 3923: Galaktik Bir Soğan Ortaya Çıktı

Cerro Tololo Amerikalararası Gözlemevi'nin Karanlık Enerji Kamerası (DECam), kabuk gökada NGC 3923'ün çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Dünya'dan yaklaşık 70 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan NGC 3923, galaktik haleleri içindeki katmanlı halkalardan oluşuyor ve bu da onu hak ediyor. kabuk galaksinin sınıflandırılması. Kabuk gökadalar tüm eliptik gökadaların yaklaşık %10'unu oluşturur; diğer iki ana tür ise sarmal ve düzensiz gökadalardır.

NGC 3923'ün yapısının, daha büyük galaksinin daha küçük galaksiden yıldızları emip soyarak uzaklaştırdığı galaktik birleşme yoluyla oluştuğuna inanılıyor. Bu yıldızlar daha sonra büyük galaksinin halesiyle birleşerek eşmerkezli kabukların oluşmasına neden oldu. DECam görüntüsü yalnızca birkaç mermi gösterse de önceki araştırmalara göre NGC 3923'ün yirmiden fazla, hatta muhtemelen 42'ye kadar mermiye sahip olabileceği tahmin ediliyor.

NGC 3923'ün Samanyolu gökadamızdan yaklaşık %50 daha büyük olduğu ve kabuklarının bilinen tüm kabuk gökadalar arasında en büyüğü olduğu bulunmuştur. Görüntü, kabuklara ek olarak, PLCK G287.0+32.9 gökada kümesini çevreleyen büyük bir yerçekimsel merceği de ortaya çıkarıyor. Yerçekimi mercekleri, içlerinden geçen ışığı büken güçlü yerçekimsel alanlara sahip, gökbilimcilerin uzaktaki nesneleri büyütmesine ve incelemesine olanak tanıyan uzaydaki nesnelerdir.

Yerçekimsel merceklenme, evrendeki eski ışığın incelenmesinde çok önemli bir rol oynar. Yerçekimi mercekleri, ışığı yaylar halinde bükerek ve hatta Einstein Halkaları oluşturarak gökbilimcilere evrenin ilk aşamalarına dair değerli bilgiler sağlar. Aslında, yaklaşık 12.9 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bilinen en eski yıldızın keşfi, yerçekimsel bir merceğin gözlemlenmesiyle mümkün olmuştur.

NGC 3923'ün tam boyutlu görüntüsü, sahneyi aydınlatan sayısız ışık noktacığıyla evrenimizin büyüklüğünü ve karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Evrenin muazzam ölçeğini ve güzelliğini hatırlatırken aynı zamanda bilim adamlarına evrenin gizemlerini daha iyi anlamaları için değerli veriler sağlıyor.

kaynaklar:

– Astronomi ve Astrofizik

– NOIRLab