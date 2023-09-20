Mercan Ağarmasına Karşı Korumak İçin Büyük Bariyer Resifini Gölgelendirmek

Mercan resifleri benzeri görülmemiş oranlarda azalmaya devam ederken, araştırmacılar mercan ağarması da dahil olmak üzere aşırı hava olaylarının olumsuz etkilerinden onları korumak için yenilikçi stratejiler araştırıyor. Avustralya'daki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, gölgelemenin mercan türlerinde ağartma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini buldu.

Mercanlar su sıcaklığı, ışık veya besin bulunabilirliğindeki değişiklikler gibi stres faktörlerine maruz kaldıklarında ağartmaya maruz kalırlar. Araştırmacılar iki mercan türü olan Turbinaria reniformis ve Duncanopsammia axifuga'ya odaklandılar ve gölgelendirmenin ağartma tepkilerini azaltmadaki etkinliğini incelediler.

Çalışma, güneş ışığının en yoğun olduğu saatlerde yalnızca dört saatlik gölge sağlamanın mercanlardaki ağartma sürecini önemli ölçüde yavaşlattığını buldu. Gölgeleme, mercanların ağartma tepkisini, mercanların yaşadığı termal stresin bir ölçüsü olan üç dereceye kadar ısıtma haftalarına (DHW) kadar geciktirdi.

Ancak çalışma aynı zamanda farklı mercan türlerinin gölgelendirmeye farklı tepkiler verdiğini de ortaya çıkardı. T. reniformis 24 saatlik gölgelemeye olumlu yanıt verirken, D. axifuga belirli bir eşiğe kadar XNUMX saatlik gölgelemeye daha iyi yanıt vermiştir. Araştırmacılar, yoğun ve uzun süreli deniz ısı dalgaları sırasında mercanları korumak için tek başına gölgelemenin yeterli olmayabileceğini vurguladı.

Çalışma, gelecekteki ağartma olayları sırasında Büyük Set Resifi'ni korumak için soğutma ve gölgeleme müdahalelerinin geliştirilmesi hakkında bilgi vermektedir. Araştırmacılar, yapay örtülerin ve deniz suyu sisleme sistemlerinin kullanımı da dahil olmak üzere resifleri gölgelendirmek için çeşitli yöntemler araştırıyorlar. Sisleme teknolojilerinin geliştirilmesi şu anda küçük resif ortamlarının lokal olarak soğutulması ve gölgelenmesine odaklanmaktadır.

Gölgeleme, mercan ağarmasının azaltılması konusunda umut verici olsa da, bu teknolojilerin ölçeği büyütülmeden ve sahada uygulanmadan önce daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç vardır.

kaynaklar:

– “Aralıklı gölgeleme, sığ resiflerdeki mercan ağarmasını hafifletebilir” – Deniz Bilimlerinde Sınırlar

– “Büyük Set Resifini güneşten gölgelemek ağartmanın neden olduğu mercan düşüşünü yavaşlatabilir” – Phys.org