Yeni Çalışma, Gölgenin Mercan Ağarmasını Önlemeye Yardımcı Olduğunu Buluyor

Avustralya'nın Southern Cross Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, mercanların beyazlamasını önlemek için potansiyel bir çözüm keşfetti: gölge. Artan su sıcaklıkları nedeniyle dünya çapında salgın haline gelen mercan beyazlaması, ünlü Büyük Bariyer Resifi de dahil olmak üzere resiflerde ciddi hasara neden oldu.

Araştırmanın baş yazarı Peter Butcherine'e göre Büyük Set Resifi, iklim değişikliğinin yakın tehdidi altında ve 2016'dan bu yana dört toplu ağartma olayı yaşadı. Yaklaşan 2023-24 yazı, El Niño koşulları ve daha yüksek seviyeler nedeniyle yüksek bir risk teşkil ediyor. su sıcaklıkları. Bu, iklim değişikliğinin gelecekte daha sık görülen deniz sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi sonuçlarıyla birleştiğinde resifler için önemli bir tehlike oluşturuyor.

İklim değişikliğini azaltma çabaları hayati öneme sahip olsa da, bunlar artık Büyük Set Resifi'ni korumak için yeterli değil. Bu nedenle, Resif Restorasyon ve Adaptasyon Programının (RRAP) Soğutma ve Gölgeleme alt programındaki araştırmacılar, çabalarını mercan resiflerinin ağartmayla mücadelede gölgelendirilmesinin etkinliğini araştırmaya odakladılar.

Çalışma, günün bir bölümünde kısmi gölgelemenin bile beyazlamayı etkili bir şekilde azaltabildiğini gösteren olumlu sonuçlar verdi. Öğle vakti civarında dört saat boyunca güneş ışığının %30 oranında azaltılmasının, sığ, termal olarak stres altındaki mercanlarda ağartmanın başlangıcını yavaşlattığı bulundu.

Bu bulgular, mercan ekosistemlerine yardım etmek için çeşitli insan müdahalelerinin olasılığını ortaya çıkarıyor. Gölgelik kumaşlar gibi yapay kaplamalar potansiyel bir çözümdür ancak bunların dolaylı etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Gelecek vaat eden bir diğer seçenek ise mercan ekosistemini etkilemeden gölge sağlayabilen yapay sis sistemlerinin kullanılmasıdır. Ancak alanda ölçeği büyütülmeden önce ek araştırma ve geliştirme yapılması gerekmektedir.

Çalışma, mercan resiflerini korumaya yönelik yenilikçi yaklaşımların önemini ve bu hayati ekosistemleri korumak için acil eylem ihtiyacını vurguluyor.

Tanımlar:

– Mercan ağartma: Mercanların, yüksek su sıcaklıkları gibi çevresel stres faktörlerinin neden olduğu, dokularında yaşayan simbiyotik algleri dışarı attıkları süreç.

– Büyük Bariyer Resifi: Avustralya'nın Queensland kıyılarında bulunan dünyanın en büyük mercan kayalığı sistemi.

– Gölgeleme: Mercanlara ulaşan güneş ışığı miktarının örtü sağlanarak veya yapay yöntemler kullanılarak azaltılması.

– El Niño: Pasifik Okyanusu'nun ısınmasıyla karakterize edilen ve dünya çapındaki hava durumu üzerinde önemli etkileri olabilecek bir iklim modeli.

– Deniz ısı dalgaları: Okyanusta alışılmadık derecede sıcak su sıcaklıklarının olduğu dönemler.

– İklim değişikliği: İnsan faaliyetlerinden, özellikle de sera gazlarının emisyonundan kaynaklanan, sıcaklık ve hava koşullarındaki uzun vadeli değişiklikler.

kaynaklar:

– Avustralya Southern Cross Üniversitesi tarafından yürütülen Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanan çalışma

– Avustralya Southern Cross Üniversitesi araştırma görevlisi Peter Butcherine'den Newsweek ile yapılan bir röportajda yayınlanan alıntı