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Muhteşem Hasat Dolunayı Katmandu, Nepal'de Parlıyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 2, 2023
Muhteşem Hasat Dolunayı Katmandu, Nepal'de Parlıyor

29 Eylül Cuma günü gerçekleşen son hasat dolunayı nefes kesen bir manzarayla Katmandu, Nepal'in gökyüzünü aydınlattı. NASA'ya göre bu dolunay, birbirini takip eden dört süper ayın sonuncusu olması nedeniyle özeldi.

Çarpıcı, hızlandırılmış bir video, dolunayı parıldayarak yakaladı ve hayranlık uyandıran güzelliğini sergiledi. Görüntüler Celestron AstroMaster 90EQ refrakter teleskoplu bir telefon kullanılarak kaydedildi.

Hasat dolunayının önemi, elektriğin henüz mevcut olmadığı zamanlara dayanmaktadır. Çiftçiler, mevsimin ilk donlarından önce mahsullerini toplamaları için onlara ek zaman sağladığı için onun gelişini sabırsızlıkla beklediler. Bu, başarılı bir hasat elde etmelerine ve soğuk havanın neden olabileceği olası hasarlardan kaçınmalarına olanak sağladı.

"Süper Ay" terimi, Ay'ın Dünya'ya yakınlığı nedeniyle normalden daha büyük ve parlak görünmesi olgusunu ifade eder. Bu durum, Ay'ın eliptik yörüngesinde gezegenimize en yakın olduğu noktada meydana gelir.

Kayıtlı tarihin gösterdiği gibi, insanlar her zaman ayın göksel güzelliğinden büyülenmiş ve ona çeşitli kültürel ve sembolik anlamlar yüklemişlerdir. Dolunay görüntüsü çoğu zaman merak ve huşu uyandırır, bize evrenin enginliğini ve gizemini hatırlatır.

kaynaklar:
-NASA
– Hikayeli

By Vicky Stavropoulou

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