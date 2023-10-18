Çalışma Bulgularına Göre Yürüyüş ve Golf Yaşlı Yetişkinlerde Bilişsel İşlevleri İyileştiriyor

Doğu Finlandiya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, yürümek veya golf oynamak gibi aktivitelere katılmanın yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevleri iyileştirebileceğini buldu. Çalışma aynı zamanda baton kullanılarak yapılan tam vücut yürüyüşünün bir türü olan Kuzey yürüyüşünün de aynı faydayı sağlayabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmaya, gerçek hayattaki bir ortamda golf, yürüyüş ve batonlu yürüyüş olmak üzere üç yoğun aerobik egzersiz seansına katılan 25 yaş ve üzeri 65 sağlıklı golfçü katıldı. Katılımcılar egzersizler sırasında tipik tempolarını korudular. Bilişsel işlev, dikkati, işlem hızını ve görev değiştirme yeteneğini ölçen testler kullanılarak değerlendirildi. Egzersizin beyindeki faydalarını yansıttığına inanılan nörotrofik faktör (BDNF) ve katepsin B (CTSB) adlı iki kimyasalın düzeylerini ölçmek için de kan örnekleri toplandı.

Araştırmanın sonuçları, hem yürümenin hem de golf oynamanın bilişsel işlevler üzerinde, özellikle de dikkat ve işlem hızı gibi düşük bilişsel işlevler üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Ancak BDNF ve CTSB düzeyleri üzerinde anlamlı bir etki gözlenmedi. Hem düzenli hem de Kuzey yürüyüşü türü, planlama, organize etme ve odaklanma için çok önemli olan gelişmiş yönetici işlevlerle ilişkilendirildi.

Bu bulgular, yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevlerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için yürüyüş, golf ve batonlu yürüyüş gibi yaşa uygun aerobik egzersizlere katılmanın önemini vurgulamaktadır. Önceki araştırmalar ayrıca egzersizin bilişsel gerilemeyi önlemek için potansiyel bir strateji olabileceğini öne sürdü.

Çalışma, Birleşik Krallık'taki Edinburgh Üniversitesi ve İsviçre'deki ETH Zürih'ten araştırmacılarla işbirliği içinde gerçekleştirildi. Bulgular BMJ Açık Spor ve Egzersiz Tıbbı'nın Ekim sayısında yayınlandı.

Kuzey yürüyüşü hakkında daha fazla bilgi için Artrit Vakfı web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

kaynaklar:

– Doğu Finlandiya Üniversitesi, haber bülteni, 16 Ekim 2023