ALMA Gözlemlerinden Gezegen Oluşumuna İlişkin Yeni Bilgiler

Atacama Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizgesi'nden (ALMA) yapılan son gözlemler, gezegen oluşumunun erken aşamalarına dair yeni bilgiler sağladı. ALMA tarafından çekilen görüntülerde genç bir yıldız ve diskin herhangi bir belirti boşluğu bulunmadığı görülüyor ve bu da gezegenlerin oluşmaya başladığı anın olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Yıldızlar, genç ön yıldızların dönmeye başladığı ve gaz ve tozdan oluşan ön gezegen diskleri oluşturduğu dev moleküler bulutların içinde oluşur. Bu diskler, maddenin bir araya toplanarak protogezegenleri ve gezegenimsi canlıları oluşturduğu gezegenlerin doğum yerleridir. ALMA gibi teleskoplar, protogezegen diskleri içindeki bu oluşum gezegenleri tarafından oluşturulan genişleyen şeritleri tespit edebilir.

ALMA, ışığın çoğunu engelleyen tozla kaplı bu diskleri görüntülemenin zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlandı. ALMA, milimetre ve milimetre altı dalga boylarını tespit etme yeteneği sayesinde bu disklerden gelen zayıf sinyalleri yakalayabiliyor. Yıllar geçtikçe, ALMA çok sayıda ön-gezegen diskini görüntüledi; disklerdeki boşluklar, oluşan gezegenlerin varlığına işaret ediyordu.

Son çalışma, yalnızca yaklaşık bir milyon yaşında olan DG Taurus adlı bir ön yıldıza odaklandı. DG Taurus'u çevreleyen disk pürüzsüzdür ve halkalar veya boşluklar gibi fark edilebilir herhangi bir altyapıdan yoksundur. Bu, henüz hiçbir gezegenin oluşmadığını gösteriyor ve gezegen oluşumunun başlangıç ​​koşullarını incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, yıldızdan yaklaşık 40 ila 45 astronomik birimde (AU) toz boyutu ve dağılımındaki değişikliktir. Bu değişiklik, toz boyutunun arttığı karbon monoksit kar çizgisinin varlığından kaynaklanıyor olabilir. Donmuş karbon monoksit (CO) moleküllerinin, CO donma çizgisi içindeki karbondioksit (CO2) moleküllerinden "daha yapışkan" olduğu ve bu çizginin ötesinde karmaşık organik moleküllerin (COM'lar) oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir.

COM'lar yaşam için gerekli olan karmaşık kimyada çok önemli bir rol oynuyor, ancak Dünya gibi karbon bazlı yaşam formlarının gelişimindeki spesifik rolleri hala tartışılıyor. Çok genç bir diskte 40-45 AU çizgisinin ötesindeki COM'ların keşfi, gezegenlerin oluşumunu ve evrimini anlamak için yeni olanaklar sunuyor.

Bilim insanları, DG Taurus'un etrafındaki gibi pürüzsüz diskleri inceleyerek gezegenlerin sonunda nasıl oluştuğuna ve gezegen sistemlerinin çeşitliliğine dair değerli bilgiler edinebilirler. ALMA'nın proto-gezegen diskleri üzerinde sürekli gözlemleri, gezegen oluşumu ve yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşullar hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunacaktır.

Kaynaklar: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal