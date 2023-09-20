Yüz Yaklaşımı, Cüceliğin Nadir Formlarına Sahip Orta Çağ Adamının Görünümünü Ortaya Çıkarıyor

Bir araştırma ekibi, dokuzuncu ve 11. yüzyıllar arasında Polonya'da yaşayan bir ortaçağ adamının yüz benzerini başarıyla oluşturdu. Ł3/66/90 olarak bilinen bu birey, iki tür cücelikten muzdaripti; bu o kadar nadir görülen bir durum ki, asırlık bir iskelette hiçbir zaman kayıtlı bir örneği olmamıştı. Araştırmacılar adamın yüz özelliklerini yeniden oluşturmak için kafatasının 3 boyutlu taramalarını kullandılar.

İskelet kalıntılarının analizi daha önce adamın her ikisi de cücelik türü olan akondroplazi ve Léri-Weill diskondrosteosis ile uyumlu fiziksel özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı. 3 boyutlu taramalar onun kısa kaburgalarının, "geniş kalça kemiklerinin" ve "dışarı dönük dirseklerinin" yanı sıra yüksek kemerli bir diş damağına sahip olduğunu gösterdi. Ancak yüz görünümü şu ana kadar bilinmiyordu.

Yüz yaklaşımını oluşturmak için araştırmacılar, kafatası taramalarını bir 3 boyutlu düzenleme programına aktardılar ve veri noktalarını dijitalleştirilmiş kafatasına dağıtmak için canlı donörlerden alınan yumuşak doku kalınlığı işaretleyicilerini kullandılar. Ayrıca yüz özelliklerinin boyutunu belirlemek için yaşayan bireylerin BT taramalarına dayalı projeksiyonlar yaptılar.

Yüzün yeniden yapılandırılmasında yuvarlak yüzlü, belirgin alnı ve nötr ifadeli bir adam ortaya çıktı. Araştırmacılar ayrıca adamı siyah saçlı ve sakallı olarak tasvir eden spekülatif bir yeniden yapılandırma da yarattılar. Özellikle adamın kafasının ortalamadan daha büyük olması iskelet displazisinin ortak bir özelliğidir.

Adamın iskeletinin ilk keşfinde yer alan biyoarkeolog Magdalena Matczak'a göre, yüz yaklaşımı, burun bölgesinde çöküntü ve orta yüz hipoplazisi gibi akondroplazi ile ilişkili özelliklerin altını çizdi. Geçmişteki bir insanla yüz yüze gelmemizi sağladığı için yüz görünümünü yeniden yaratmanın önemini vurguladı.

Bu araştırma, ortaçağ Avrupa'sında nadir görülen cücelik türlerine sahip bireylerin fiziksel görünümlerine dair değerli bilgiler sağlıyor. 3 boyutlu tarama ve yüz yeniden yapılandırma tekniklerinin kullanımı insanlık tarihi ve çeşitliliğine dair anlayışımızı geliştirmeye devam ediyor.

kaynaklar:

– Taş Devri şamanlarından King Tut'a kadar 35 muhteşem yüz tahmini (kaynak belirtilmemiş)

– Çalışma ön baskı veritabanı bioRxiv'de yayınlandı (kaynak belirtilmedi)