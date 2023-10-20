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Mars'ın Kaotik Arazilerindeki Akifer Drenajı Antik Çamur Gölünün Kanıtlarını Ortaya Çıkarıyor

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
Mars'ın Kaotik Arazilerindeki Akifer Drenajı Antik Çamur Gölünün Kanıtlarını Ortaya Çıkarıyor

Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Alexis Rodriguez liderliğindeki ortak bir ekip tarafından yapılan dönüm noktası niteliğindeki bir keşif, kaotik araziler olarak adlandırılan Mars'taki çöküş oluşumları içindeki akifer drenajının yarattığı tortul düzlüklerin kanıtlarını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, yaklaşık 4 milyar yıl öncesine dayanan, gaz yüklü çamurtaşı stratigrafisinden kaynaklanan deşarjlarla oluşan bir çamur gölünün kalıntıları olarak yorumladıkları Hydraotes Kaos'un içindeki tortul bir birime odaklandılar. Bu zaman dilimi, Mars yüzeyinin muhtemelen yaşanabilir olduğu bir zamana denk geliyor. Bu bölgede bulunan çökeltiler antik yaşamın kanıtlarını barındırıyor olabilir.

"Mars'taki kaotik bir arazide orta Amazon akiferi tortul patlama kalıntılarının kanıtlarının araştırılması" başlıklı ve Nature Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma, NASA Ames Araştırma Merkezi, Arizona Üniversitesi ve Özerk Üniversite'den ortak yazarların ortak bir çabasıydı. Barselona, ​​Blue Marble Uzay Bilim Enstitüsü ve Florida Üniversitesi.

İlgi çekici bulgulardan biri, Hydraotes Kaosunda yaygın olan ve tortul volkanizmadan kaynaklandığına inanılan çamur volkanlarının ve diapirlerin varlığıdır. Magmanın yukarıya doğru yükselmesi ve püskürmesi yerine, ıslak çökeltiler ve tuzlar yüzeye ulaşıp onları delip geçerek tümsekler ve akıntılar oluşturur. Bu höyük oluşumları mesalarda değil, yalnızca kaotik arazi tabanı malzemeleri üzerinde meydana gelir; bu da magmatik yükselişlerin ürettiği bölgesel genişleme kuvvetlerinin oluşumundan ziyade malzeme bileşiminde bir bağlantı olduğunu düşündürür.

Araştırma, Mars'ın jeolojik tarihini ve potansiyel yaşanabilirliğini anlamada önemli bir adımdır. Kızıl gezegendeki geçmiş yaşamın potansiyel varlığına dair ipuçları içerebileceğinden, bu kaotik arazileri araştırmanın önemini vurguluyor. Mars'ın keşfi devam ederken, yer altı suyu drenajı ve tortul oluşumlara ilişkin daha fazla çalışma, gezegenin geçmişine ilişkin gizemlerin açığa çıkarılmasında etkili olacak.

kaynaklar:

– Gezegensel Bilim Enstitüsü'nün basın açıklaması

– Doğa Bilimsel Raporları

By Gabriel Bota

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