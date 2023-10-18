Mars'taki Antik Çamur Gölünün Kanıtları, Potansiyel Yaşanabilirliğe İlişkin İpuçları Sunuyor

Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Alexis Rodriguez tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, kaotik araziler olarak bilinen Mars'taki çöküş oluşumları içinde akifer drenajının yarattığı tortul düzlüklerin kanıtlarını ortaya çıkardı. Bu bulgular Mars'ın milyarlarca yıl önceki potansiyel yaşanabilirliğine ışık tutuyor.

Araştırmacılar, Hydraotes Kaos'un içindeki, gaz yüklü çamurtaşı stratigrafisinden kaynaklanan deşarjların oluşturduğu bir çamur gölünün kalıntıları olduğuna inandıkları tortul bir birime odaklandılar. Bu çamur gölünün yaklaşık 4 milyar yıl önce, Mars'ta yaşamı destekleyebileceği bir dönemde oluştuğu tahmin ediliyor. Bu çamur gölündeki çökeltiler, Mars'ta geçmiş ve hatta şimdiki yaşamın kanıtlarını barındırıyor olabilir.

Çalışma, Gezegen Bilimi Enstitüsü, NASA Ames Araştırma Merkezi, Arizona Üniversitesi, Barselona Özerk Üniversitesi, Blue Marble Uzay Bilim Enstitüsü ve Florida Üniversitesi'nden bilim adamları arasındaki ortak bir çabayı içeriyordu. Ekip, Mars'taki akifer drenajını inceleyerek, gezegenin kuzey ovalarında devasa sel kanalları ve yoğun erozyon keşfetti.

Ancak, numune almak için kuzeydeki bu ovalara girmek, akiferlerden gelen malzemeler ile taşkın kanalları tarafından aşındırılan ve taşınan malzemeler arasında ayrım yapmanın zorluğu nedeniyle zorlayıcı olacaktır. Hydraotes Kaos'undaki tortul ovalar, antik akifer malzemelerinin daha hedefli bir şekilde keşfedilmesini sağladığından, araştırma için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Araştırmacıların sayısal modelleri, çamur gölünün kaynak akiferinin muhtemelen çamurtaşı içindeki faz ayrışmasından oluştuğunu ve bunun sonucunda birkaç kilometre genişliğinde ve yüzlerce metre derinliğinde su dolu büyük odalar oluştuğunu ileri sürüyor. Bu süreç müdahaleci magmatik aktivite tarafından tetiklenmiş olabilir. Kaotik arazide gözlemlenen parçalı çöküntü, istikrarlı, su dolu dev mağaralar olabilecek birbirine bağlı odaların varlığına işaret ediyor.

Bu antik çamur gölünün kalıntısı, milyarlarca yıldır Mars'ın yeraltında gizlenmiş olan, biyomoleküller açısından zenginleştirilmiş akifer malzemeleri içerebilir. NASA Ames, bu tortul ovaları, biyobelirteçlerin, özellikle de lipitlerin kanıtlarını araştırma misyonu için potansiyel bir iniş alanı olarak düşünüyor. Bu biyomoleküller oldukça dirençlidir ve Mars'ta milyarlarca yıl boyunca hayatta kalmış olabilirler.

Çalışmada çamur gölünün yanı sıra, çalışma bölgesinde yaygın çamur volkanları ve olası diyapirler de keşfedildi. Bu özellikler yaşanabilir olabilecek yeraltı kayalarını keşfetmek için daha fazla fırsat sunuyor. Tortulardan numune almak ve bu antik çamur gölünün bileşimini incelemek, Mars'ın jeolojik geçmişine ve gezegendeki geçmiş ve şimdiki yaşam potansiyeline dair değerli bilgiler sağlayabilir.

kaynaklar:

Bilimsel Raporlar (kağıt)

NASA