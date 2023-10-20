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Antarktika Deniz Buzunun Azalması Dünya ve Yeni Zelanda İçin Endişeleri Artırıyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 20, 2023
Antarktika Deniz Buzunun Azalması Dünya ve Yeni Zelanda İçin Endişeleri Artırıyor

Antarktika Bilim Platformu'nun Wellington'daki acil zirvesi, Antarktika'da meydana gelen endişe verici değişikliklere, özellikle de geçen kış boyunca deniz buzundaki önemli azalmaya ilişkin ciddi endişelere yol açtı. Bilim Platformu'nun önde gelen iki üyesi, her ikisi de Victoria Üniversitesi Wellington Antarktika Araştırma Merkezi'nden Profesör Nick Golledge ve Dr. Bella Duncan, Antarktika'da azalan deniz buzunun Yeni Zelanda da dahil olmak üzere küresel toplum için yaratacağı sonuçlarla ilgili endişelerini dile getirdiler.

Communications Earth and Environment dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir makale, Şubat 2023'te gözlemlenen minimum Antarktika deniz buzuna dikkat çekti ve okyanus ısınmasının, buzun yeni bir düşük kapsamlı duruma itilmesinde rol oynadığını öne sürdü. Bu, Antarktika'daki deniz buzunu kaplayan temel süreçlerin değişmiş olabileceğini gösteriyor.

Profesör Nick Golledge'e göre iklim modelleri, sıkı sera gazı emisyon azaltım senaryoları altında bile Antarktika deniz buzunda önümüzdeki yıllarda devam edecek bir azalma öngörüyor. Deniz buzundaki azalma, gezegenin en önemli okyanus akıntılarından biri olan Antarktika Dip Suyunun oluşumunda önemli bir rol oynadığı için kritik bir endişe kaynağıdır. Dolaşımını bozmanın Wairarapa bölgesi de dahil olmak üzere küresel iklim üzerinde geniş kapsamlı etkileri var. Dahası, deniz buzundaki azalma, üremek için büyük oranda buzdan yararlanan İmparator penguenleri için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Dr Bella Duncan, Profesör Golledge'in endişelerini paylaşıyor. Antarktika ortamının tarihi kayıtlarının incelenmesi, mevcut değişikliklerin muhtemelen devam edeceğini ve yerel ve küresel iklim, deniz seviyeleri ve ekosistemler üzerinde önemli etkilere yol açacağını gösteriyor. Bu yıl Gabrielle Kasırgası'nın neden olduğu yıkım, daha fazla su tutan ve yağış miktarının artmasına neden olan daha sıcak bir atmosferin sonuçlarının çarpıcı bir örneğini oluşturdu. Daha ekstrem iklim olaylarının yaşanması beklentisiyle birlikte, iklim bilimcileri durumun aciliyetini anlatmakta zorlanırken, iklim değişikliğine yönelik acil eylem giderek daha hayati hale geliyor.

kaynaklar:

– İletişim Dünya ve Çevre makalesi

By Vicky Stavropoulou

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