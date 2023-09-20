Çalışma Bulguları, İnsanların Hayat Ağacında Birden Fazla Dalın Kaybına Neden Oluyor

Yeni bir çalışma, insan faaliyetlerinden kaynaklanan altıncı kitlesel yok oluş tehlikesine karşı uyarıda bulunarak, "Hayat Ağacı"nın tüm dallarının kaybına insanların neden olduğunu belirtiyor. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan çalışma benzersizdir çünkü yalnızca tek tek türlerin değil, tüm cinslerin yok oluşunu incelemektedir.

Araştırmacılar omurgalı türleri (balıklar hariç) üzerinde yoğunlaştı ve incelenen 5,400 türden 73'ünün son 500 yılda neslinin tükendiğini, çoğunun da son iki yüzyılda yok olduğunu buldu. Bu yok olma oranı, fosil kayıtlarından elde edilen tahminlere göre beklenenden çok daha yüksektir.

Habitat tahribatı, aşırı avlanma ve avlanma gibi insan faaliyetleri, bu yok olma krizinin temel nedeni olarak tanımlanıyor. Bir türün kaybı, tüm ekosistem için geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir. Araştırmanın ortak yazarı Gerardo Ceballos, durumun aciliyetine dikkat çekerek şunları söylüyor: "Endişemiz şu ki... bazı şeyleri o kadar hızlı kaybediyoruz ki, bu bizim için medeniyetin çöküşüne işaret ediyor."

Tüm uzmanlar mevcut yok oluş oranının endişe verici olduğu konusunda hemfikir olsa da bunun altıncı kitlesel yok oluşu oluşturup oluşturmadığı tartışma konusu. Bilim insanları kitlesel yok oluşu, türlerin %75'inin kısa sürede yok olması olarak tanımlıyor. Bu tanımı kullanan Hawaii Üniversitesi'nden biyolog Robert Cowie'ye göre altıncı bir kitlesel yok oluş henüz yaşanmadı.

Ancak çalışmanın Hayat Ağacı'nın tüm dallarının kaybolduğu yönündeki bulguları durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu çalışma, biyoçeşitliliği korumak ve insanlığın geleceğini korumak için acil eylem ihtiyacını ortaya koyuyor.

kaynaklar:

– Ceballos, G., ve diğerleri. (2023). Omurgalı popülasyonu kayıpları ve azalmalarının sinyalini veren, devam eden altıncı kitlesel yok oluş yoluyla biyolojik yok oluş. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı.

– Şafak, 20 Eylül 2023