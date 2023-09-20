Yeni Araştırma, İnsanların Hayat Ağacının Tüm Dallarının Kaybına Neden Olduğu Uyarısında Bulundu

Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda (PNAS) yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, insanların "Hayat Ağacı'nın tüm dallarının yok olmasına neden olduğunu" ortaya çıkardı ve bu da potansiyel altıncı kitlesel yok oluşa ilişkin endişeleri artırdı. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, türler ve familyalar arasında sınıflandırılan cinslerin tamamının yok olmasına odaklanıyor.

Yalnızca tek tek türlerin kaybını inceleyen önceki çalışmaların aksine, bu araştırma tüm cinslerin yok oluşunu analiz ediyor. Bu önemli bir katkı çünkü mevcut yok oluş oranlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Gerardo Ceballos, yok olma krizinin iklim değişikliği krizi kadar ciddi olduğunu ancak çoğu zaman göz ardı edildiğini vurguluyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerini inceleyen araştırmacılar, son 73 yılda 500 türün neslinin tükendiğini, yok oluşların çoğunluğunun ise son iki yüzyılda meydana geldiğini buldu. Önceki yok oluş oranlarına bakıldığında, aynı zaman diliminde yalnızca iki türün kaybolması gerektiği göz önüne alındığında, bu endişe vericidir.

Çalışma, habitat tahribatı, aşırı avlanma ve avlanma gibi insan faaliyetlerinin bu yok oluşların ana nedenleri olduğunu gösteriyor. Tek bir türün kaybı bile ekosistemler açısından geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir. Araştırmacılar, medeniyetlerin daha fazla kaybolmasını ve çöküşünü önlemek için acil eylemin gerekli olduğuna inanıyor.

Uzmanlar arasında mevcut yok oluş oranının endişe verici olduğu konusunda fikir birliği olsa da altıncı kitlesel yok oluş kriterlerini karşılayıp karşılamadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kitlesel yok oluş, türlerin %75'inin kısa sürede yok olması olarak tanımlanıyor. Ancak mevcut yok oluş oranları devam ederse veya artarsa, kitlesel bir yok oluşun meydana gelmesi muhtemeldir.

Araştırmanın yazarları, daha fazla yok oluşu önlemek için doğal yaşam alanlarının korunmasına ve restorasyonuna öncelik verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Derhal önlem alınırsa birçok türü kurtarmanın hala mümkün olduğuna inanıyorlar.

Kaynaklar: Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS)

Tanımlar:

Cins: Canlıların sınıflandırılmasında cins, tür ile familya arasındaki sıradır.

Tür: Benzer özellikleri paylaşan ve üreyerek verimli yavrular üretebilen organizmaların oluşturduğu grup.

Kitlesel Yokoluş: Türlerin önemli bir yüzdesinin kısa bir süre içinde hızlı bir şekilde yok olması ve bunun sonucunda büyük ekolojik ve evrimsel değişikliklere yol açması.

Hayat Ağacı: Farklı türler arasındaki ilişkilerin mecazi bir temsili olup, evrimsel geçmişlerini ortak bir ataya kadar takip eder.