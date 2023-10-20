Araştırmacılar Dünyanın İyonosferini İncelemek İçin Dev Meterwave Radyo Teleskobunu Kullanıyor

Araştırmacılar, geleneksel uydu gözlemleri yerine Dev Metre Dalgası Radyo Teleskobu'nu (GMRT) kullanarak dünyanın iyonosferinin incelenmesinde önemli bir ilerleme kaydettiler. Alçak enlem bölgesinde bulunan GMRT'nin iyonosferdeki bozuklukları tespit etme ve karakterize etmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu araştırma, iyonosferin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor ve bu, GPS hizmetlerinin doğruluğunun artırılması ve radyo galaksilerinin incelenmesi açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Araştırmanın baş yazarı, Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi'nden Sarvesh Mangala, akıl hocası IIT-Indore'dan Prof Abhirup Datta ile birlikte, GMRT'yi kullanarak çok sayıda orta ölçekli gezici iyonosferik bozuklukları (TID'ler) ve küçük ölçekli TID'leri başarıyla tespit etti. Bu bozulmalar 235 MHz ve 610 MHz frekanslarında gözlendi.

Çalışma, güneşin doğuş saatlerinde iyonosferde beklenmedik değişiklikler olduğunu, önemli iyonosferik bozuklukları ve aynı yönde hareket eden daha küçük ölçekli yapıları ortaya çıkardı. Bu gözlem önceki çalışmalara meydan okuyor ve iyonosferin elektron yoğunluğundaki değişiklikleri etkili bir şekilde tespit etmek için GMRT gibi düşük enlem araçlarının kullanılmasının önemini vurguluyor.

İyonosfere ilişkin bilgi ve modelleri geliştirerek bu araştırma, navigasyon ve iletişim için daha iyi teknolojilere ve daha doğru ölçümlere yol açabilir. GMRT'nin olağanüstü hassasiyeti, GPS ve radar cihazlarının yeteneklerini aşarak iyonosferik değişimlerin hassas ölçümlerine olanak tanır.

Bu çığır açıcı sonuç, GMRT'yi kullanan araştırmalar için yeni yollar açıyor. Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi Merkez Direktörü Yashwant Gupta, bu başarının GMRT'nin potansiyeline olan inançlarını doğruladığını ve bu araştırmanın iyonosfer anlayışımızı ilerletmedeki önemini vurguladığını belirtti.

kaynaklar:

– PTI Haber Ajansı

– Jeofizik Araştırma Mektupları

– Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi