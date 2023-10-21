Radyo Teleskobu Tarafından Ortaya Çıkan Dünyanın İyonosferine İlişkin Yeni Bilgiler

Araştırmacılar ilk kez Dev Meterwave Radyo Teleskobu'nu (GMRT) kullanarak Dünya'nın iyonosferindeki bozukluklar hakkında çığır açıcı bir keşifte bulundular. İyonosfer, GPS hizmetleri ve radyo galaksi çalışmaları gibi çeşitli teknolojilerde çok önemli bir rol oynayan, Dünya atmosferinin önemli bir katmanıdır. İyonosferi inceleyerek bilim insanları konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetlerinin doğruluğunu geliştirebilirler.

Hakemli Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışma, Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi'nden Sarvesh Mangala tarafından yönetildi. Mangala, akıl hocası IIT-Indore'dan Prof Abhirup Datta ile birlikte GMRT'yi kullanarak çeşitli iyonosferik bozuklukları başarıyla tespit etti ve karakterize etti.

Araştırmacılar, 100 ila 300 km aralığındaki orta ölçekli gezici iyonosferik bozuklukların (TID'ler) yanı sıra yaklaşık 10 km'lik küçük ölçekli TID'leri gözlemlediler. Bu bozulmalar yaklaşık dokuz saatlik bir gözlem sırasında 235 MHz ve 610 MHz frekanslarında tespit edildi.

Araştırmanın en önemli bulgularından biri güneşin doğuş saatlerinde iyonosferde meydana gelen beklenmedik değişikliklerdi. Araştırmacılar ayrıca önemli iyonosferik bozuklukları ve aynı yönde hareket eden daha küçük ölçekli yapıları da gözlemlediler.

Bu çalışmayı benzersiz kılan şey, Dünya'nın manyetik ekvatoruna daha yakın yerleştirilen GMRT gibi düşük enlemli bir cihazın kullanılmasıdır. Önceki çalışmalar esas olarak orta enlem ve yüksek enlem bölgelerindeki iyonosferik rahatsızlıklara odaklanıyordu. GMRT'nin olağanüstü hassasiyeti, iyonosferik değişimlerin hassas ölçümlerine olanak tanıyarak GPS ve radar cihazlarının yeteneklerini aşıyordu.

Bu araştırmanın bulguları iyonosfer hakkındaki anlayışımızı geliştirecek ve navigasyon ve iletişim için daha doğru teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. GMRT'nin iyonosferik olayları incelemek için etkili bir araç olduğu kanıtlanmıştır ve bu araştırma alanında daha ileri atılımlara yönelik potansiyelini ortaya koymuştur.

kaynaklar:

– Jeofizik Araştırma Mektupları, hakemli bir dergi

– Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi

– Tata Temel Araştırma Enstitüsü