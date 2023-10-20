Dev Meterwave Radyo Teleskobu, Dünya'nın iyonosferindeki bozuklukları incelemek için kullanıldı

Araştırmacılar, Dünya'nın iyonosferindeki bozuklukları incelemek için ilk kez Giant Meterwave Radyo Teleskobu'nu (GMRT) kullandılar. Daha önce iyonosferin gözlemleri uydular kullanılarak yapılıyordu. Bu araştırma, iyonosfer hakkındaki anlayışımızı geliştirerek konumlandırma, navigasyon ve zamanlama hizmetlerinin doğruluğunu artırabilir ve radyo galaksilerinin incelenmesini kolaylaştırabilir. Hakemli Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışma, Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi'nden Sarvesh Mangala tarafından yönetildi.

Ekip, GMRT'yi kullanarak 100 ila 300 km menzilli orta ölçekli gezici iyonosferik bozuklukları (TID'ler) ve yaklaşık 10 km'lik küçük ölçekli TID'leri başarıyla tespit etti. Bu gözlemler 235 MHz ve 610 MHz frekanslarında yapıldı. Çalışma, güneşin doğuş saatlerinde iyonosferde beklenmedik değişiklikler olduğunu, önemli iyonosferik bozuklukları ve aynı yönde hareket eden daha küçük ölçekli yapıları ortaya çıkardı.

GMRT'nin "olağanüstü" hassasiyeti, araştırmacıların 5-6 Ağustos 2012'de gerçekleştirilen dokuz saatlik bir gözlem sırasında TID'leri tespit etmelerine ve karakterize etmelerine olanak tanıdı. Bu çalışma, düşük enlemli bir cihazı (Dünya'nın manyetik alanına daha yakın konumlandırılmış) etkili bir şekilde kullanan ilk çalışmalardan biridir. ekvator) iyonosferdeki elektron yoğunluğundaki değişiklikleri tespit etmek için.

Bu araştırmanın bulguları iyonosfere ilişkin bilgi ve modelleri geliştirebilir, teknolojilerde ilerlemelere ve navigasyon ve iletişim amaçlı daha doğru ölçümlere yol açabilir. GMRT, iyonosferi incelemek için geleneksel bir araştırma olmasa da, çeşitli iyonosferik olayları tespit etmede çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

GMRT, GPS ve radar cihazlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek hassasiyet sunarak iyonosferik değişimlerin hassas ölçümlerine olanak tanır. Bu çalışma, GMRT'nin bu alanda yeni araştırma yolları açma potansiyelini ortaya koydu.

Kaynak: Yeni Hint Ekspresi