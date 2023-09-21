Bilim Adamları Kuantum Hesaplama ve Biyoetiketleme için Silika Kaplı Nanoelmasların Kimyasal Mekanizmasını Keşfediyor

San Jose Eyalet Üniversitesi'nden (SJSU) araştırmacılar, nanoelmaslar üzerinde tekdüze silika kabuklarının oluşumundan sorumlu olan bağlanma mekanizmasını ortaya çıkardılar. Ekip, nanomateryalleri incelemek için SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndaki Stanford Synchrotron Radyasyon Işık Kaynağı (SSRL) tarafından üretilen güçlü X ışınlarından yararlandı. ACS Nanoscience Au dergisinde yayınlanan sonuçlar, silika kaplı nanodiamondların oluşturulmasında yer alan kimyaya dair önemli bilgiler sağlıyor.

Nanodiamonds, olağanüstü özelliklere sahip ultra küçük sentetik elmaslardır. Küçük boyutlarına rağmen nanoelmaslar mükemmel karbon kafeslerine sahiptirler ve oda sıcaklığında manyetik alanlara, elektrik alanlarına ve ışığa tepkiler sergileyebilirler. Bu benzersiz özellikler, nanoelmasları kuantum hesaplama ve hücrelerin biyolojik olarak etiketlenmesi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

Nanoelmasların işlevselliğini arttırmak için araştırmacılar elmas parçacıklarını silika ile kaplamaya yöneldiler. Silika, nanoelmaslar için sadece pürüzsüz ve koruyucu bir kabuk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüzey modifikasyonuna da olanak tanır. Bilim insanları silika kaplamaya özel etiketler ekleyerek nanoelmasları belirli hücreleri veya yerleri hedef alacak şekilde yönlendirebilirler. Nanoelmas hareketi üzerindeki bu kontrolün biyotıp ve biyoteknolojideki uygulamalar için önemli etkileri vardır.

On yıldan fazla bir süredir bilim insanları, nanoelmaslar üzerindeki silika kaplamanın oluşumunun ardındaki mekanizmayı şaşkına çeviriyor. SJSU araştırmacıları, nanoelmas yüzeyindeki alkol kimyasal gruplarının silika kabuklarının büyümesini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynadığını keşfetti. Kaplama işlemi sırasında amonyum hidroksitin etanol ile eklenmesinin bu alkol gruplarının üretimine yol açtığını bulmuşlardır.

Silika kaplamanın altında saklı yüzeyleri incelemek için SJSU'daki araştırmacılar SSRL'nin X-ışını tesislerini kullandı. Sıcaklık değişikliklerini tespit etmek ve bunları X-ışını enerjisine dönüştürmek için süper hassas bir termometre olan bir geçiş kenarı sensörü kullandılar. Ekip, X-ışını absorpsiyon spektroskopisi (XAS) aracılığıyla nanoelmasların yüzeylerini araştırdı ve nanometre ölçeğinde silika kaplamanın kalınlığını ölçtü. Sonuçlar, nanoelmaslar gibi batık malzemeleri incelemek için XAS'ın etkinliğini gösterdi.

Silika kaplı nanoelmasların bağlanma mekanizmasının anlaşılmasından elde edilen bilgi, araştırmacılar için yeni yollar açıyor. Araştırmanın baş araştırmacısı Abraham Wolcott, nanoelmasları kaplamak için titanyum ve çinko oksitler gibi diğer malzemelerin kullanımını araştırmayı planlıyor. Bu alternatif kaplamalar, nanodiamondların kuantum algılama ve biyolojik etiketlemedeki uygulamalarını daha da genişletebilir.

Bu araştırmanın bulguları, nanodiamond kaplamaların kimyasına dair değerli bilgiler sağlıyor ve silika kabuğun optimize edilmesi ve diğer kaplama malzemelerinin keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor. Silika kaplı nanoelmasların ardındaki kimyasal mekanizmanın daha iyi anlaşılmasıyla araştırmacılar, bu küçük elmasların kuantum hesaplama ve biyoetiketleme uygulamaları için potansiyelini ortaya çıkarmaya devam edebilirler.

Kaynak:

– Perla J. Sandoval ve diğerleri, Sahildeki Kuantum Elmaslar: Multimodal Karakterizasyon ve Simülasyon Kullanılarak Nano Ölçekli Elmas Üzerinde Silika Büyümesine İlişkin Kimyasal Bilgiler, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033