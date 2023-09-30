Bilim Adamları Metan Birikintilerini Stabilize Eden Yeni Protein Sınıfını Keşfediyor

Bilim insanları yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Dünya üzerindeki kafes benzeri kimyasal yapılarda bulunan metan birikintilerinin dengelenmesinde hayati bir rol oynayan, daha önce bilinmeyen bir protein sınıfını ortaya çıkararak çığır açıcı bir keşif yaptılar. Metan klatratlar olarak bilinen bu yapılar sadece gezegenimize özgü değildir ve güneş sistemimizdeki gök cisimlerinde de gözlemlenmiştir.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde profesör olan Jennifer Glass tarafından yürütülen araştırma, yüksek basınçlı okyanus koşulları altında metan klatratların stabilitesine odaklandı. Ekip, Oregon kıyılarındaki deniz tabanından elde edilen bir örneği analiz ederek bu gizemli olaya dair benzeri görülmemiş bilgiler sağladı.

Katı buz benzeri oluşumlara benzeyen metan klatratları, okyanus sularındaki mikroorganizmaların organik maddeleri metana dönüştürmesi ve metanın kafeslerde hapsolması sonucu oluşuyor. Sonunda bu birikintiler gaza dönüşerek yüzeye çıkar. Ancak hızla ısınan Kuzey Kutbu gibi bölgelerde, büyük miktarlarda metan, biyolojik toplulukların onları tüketmesinden önce kaçıyor.

Çalışma, bakteriyel klatrat bağlayıcı proteinler (CbpAs) adı verilen ve klatrat yapısıyla doğrudan etkileşime girerek büyümesini etkileyen bir protein sınıfını tanımladı. Bu proteinler, balıkların soğuk sıcaklıklarda hayatta kalmasına yardımcı olanlara benzer antifriz özellikleri sergiler. Bu keşif sadece metan klatratların stabilitesine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya dışı ortamlar için potansiyel çıkarımlara da işaret ediyor.

Araştırmacılar, benzer proteinlerin Mars, Satürn'ün uydusu Titan gibi gök cisimlerinde ve hatta potansiyel olarak Satürn'ün Enceladus'u ve Jüpiter'in Europa'sının potansiyel olarak yaşamı destekleyen ortamlarında metan klatratlarının dengelenmesinde rol oynayabileceğini öne sürüyorlar.

Bu bulgular, eğer mikroplar başka dünyalarda mevcutsa, metan klatratları oluşturmak ve stabilize etmek için benzer mekanizmalar kullanabileceklerini, dolayısıyla okyanus sularının ve atmosferlerinin bileşimini etkileyebileceklerini göstererek, uzaylı yaşamın araştırılması için heyecan verici bir olasılık sunuyor. Dünya dışı yaşamın gizemlerini çözmek için metan klatratların varlığını araştırmak çok önemli olabilir.

kaynaklar:

– Jennifer Glass ve arkadaşları tarafından yayınlanan bilimsel makale tarafından sağlanan ek bilgiler.

– Georgia Teknoloji Enstitüsü araştırma ekibi.