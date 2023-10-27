Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Gizli Genetik Sırlarını Ortaya Çıkarıyoruz

Uluslararası bir işbirliği, Dünya'nın nesli tükenmekte olan türlerinin genetik sırlarını ortaya çıkarmak için olağanüstü bir göreve başladı. Connecticut Üniversitesi Biyoçeşitlilik ve Koruma Genomik ekibi, Oxford Nanopore Technologies ve ABD Tarım ve Orman Hizmetleri Bakanlığı ile ortaklaşa, gözden kaçan nesli tükenmekte olan türlerin DNA'sını haritalandırmaya yönelik bir girişime öncülük ediyor.

Proje, bir grup lisans öğrencisinin nesli tükenmekte olan balkabagi ağacının DNA'sını haritalandırmasıyla başladı. Anavatanı Kuzey Amerika olan balkabağını, Asya'dan ithal edilen bir mantar nedeniyle popülasyonu azalıyor. Araştırmacılar, balkabagi ağacının genomunu sıralayarak, onun hayatta kalma mekanizmaları hakkında fikir sahibi olmayı ve potansiyel olarak türün neslinin tükenmesinden kurtulmayı umuyor.

Bu çığır açıcı çaba sadece bir başlangıç. Ekip, balkabağı külü, derin deniz mercanları ve kırmızı delikli kakadu gibi nesli tükenmekte olan diğer türlerin DNA dizilimini çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamlı araştırma sayesinde bilim insanları, restorasyon ve koruma kararlarına bilgi verebilecek bir genetik bilgi kütüphanesi oluşturmayı hedefliyor.

Bu türlerin çoğu bilimsel olarak kapsamlı bir şekilde incelenmemiştir ve DNA dizileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Nesli tükenmekte olan türlerin genomlarını sıralayarak bilim insanları, bu türlerin benzersiz özelliklerini daha iyi anlayabilir ve hayatta kalmalarına katkıda bulunan genleri belirleyebilir.

Bu araştırmanın büyüleyici yönlerinden biri, bu türlerde gözlemlenen ploidi çeşitliliğidir. Hayvanların çoğu diploid olup her kromozomun iki kopyasına sahiptir, bazı bitkiler ise tri- veya tetraploid olabilir. Ancak bu yıl dizilenen kabak dişbudak ağacının oktaploid olduğuna, beklentileri aştığı ve genetiği hakkında merak uyandırıcı sorulara yol açtığına inanılıyor.

Bu projenin etkisi biyolojik çeşitliliğin korunmasının ötesine uzanıyor. Aynı zamanda lisans öğrencilerine değerli gerçek dünya araştırma deneyimi sunarak bilimsel keşif ve koruma çabalarına katkıda bulunmalarına olanak tanır.

SSS:

S: DNA nedir?

C: DNA veya deoksiribonükleik asit, gelişme, büyüme ve üreme için genetik talimatlar taşıyan bir moleküldür. Nükleotidlerden oluşur ve çift sarmal bir yapı oluşturur. DNA bir organizmanın hemen hemen her hücresinde bulunur.

Soru: Tür nedir?

Cevap: Tür, ortak özellikleri paylaşan ve kendi aralarında çiftleşerek verimli yavrular üretebilen bir grup canlı organizmadır. Biyolojide yaşamın çeşitliliğini sınıflandırmak ve düzenlemek için kullanılan temel bir kavramdır.

S: DNA dizilimi nesli tükenmekte olan türlere nasıl yardımcı olur?

C: Nesli tükenmekte olan türlerin DNA dizilimi, onların hayatta kalma mekanizmaları hakkında bilgi sağlar ve dayanıklılıklarına katkıda bulunan genetik özellikleri tanımlar. Bu bilgi, koruma çabalarına rehberlik edebilir ve potansiyel olarak türleri yok olmaktan kurtarabilir.

S: Nesli tükenmekte olan türlerin DNA'sının haritalandırılması neden önemlidir?

C: Nesli tükenmekte olan türlerin DNA'sının haritalanması, restorasyon ve koruma kararlarına bilgi verebilecek bir genetik bilgi kütüphanesi oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca bu türlerin benzersiz genetik yapısına ilişkin yeni anlayışları ortaya çıkararak bilimsel bilgiye de katkıda bulunuyor.