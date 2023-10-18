Mars'ta Kaydedilen En Büyük Deprem Tektonik Aktiviteyi Ortaya Çıkarıyor

NASA'nın InSight iniş aracı kısa süre önce Mars'ta, gezegende şimdiye kadar kaydedilen en büyük deprem olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem tespit etti. Bu, Dünya'daki depremlerle karşılaştırıldığında küçük gibi görünse de, komşu gezegenimiz için önemlidir. Başlangıçta bilim insanları depreme bir göktaşı çarpmasının neden olduğundan şüpheleniyordu, ancak çarpma krateri için yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Bu durum araştırmacıların depremin aslında Mars'ın iç kısmındaki tektonik aktiviteden kaynaklandığı sonucuna varmasına yol açtı.

"InSight tarafından görülen en büyük Mars depreminin darbe değil, tektonik olduğu sonucuna vardık. Oxford Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi baş yazar Ben Fernando, "Bu, Mars'taki fayların büyük depremlere ev sahipliği yapabileceğini göstermesi açısından önemlidir" dedi. Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan bulgular, Mars'ın jeolojik süreçlerine dair değerli bilgiler sağlıyor.

Depremlere neden olan plaka tektoniği olan Dünya'nın aksine, Mars tek bir katı plakaya sahiptir. Ancak gezegen hâlâ yavaş yavaş küçülüyor ve soğuyor; bu da Mars kabuğunda harekete ve aktif faylara yol açabilir. Bu faylar, aktif levha tektoniği süreçleri olmasa bile Mars depremlerini tetikleyebilir.

Araştırma ekibi, 4.7 büyüklüğündeki depremin, InSight'ın konumunun yaklaşık 1,200 mil güneydoğusundaki Al-Qahira Vallis bölgesinden kaynaklandığını belirledi. Bu deprem sırasında açığa çıkan enerji, InSight tarafından tespit edilen diğer tüm depremlerin enerjisini geride bıraktı. Daha önce Mars depremlerinin çoğu InSight'ın doğusundaki Cerberus Fossae adı verilen bölgeyle ilişkiliydi. Bu güçlü depremin kökeni bilim adamlarını şaşırttı çünkü devam eden tektonik süreçleri gösteren fark edilebilir yüzey özellikleri yoktu.

Bir çarpmanın kanıtını ararken bir çarpma kraterinin bulunmaması, Mars'taki sismik sinyallerin yorumlanmasında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Mars'ın sismik aktivitesini anlamak, gezegene yapılacak gelecekteki insan görevleri için çok önemlidir. NASA gelecekteki misyonları planlarken, Mars'ın jeolojik geçmişinin ve sismik aktivitesinin daha iyi anlaşılması önemli olacaktır.

Genel olarak InSight tarafından tespit edilen her sismik olay, Kızıl Gezegenin jeolojik tarihinin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Mars'ın iç yapısına ve evrimine ışık tutarak gezegendeki sismik aktivitenin dağılımına dair değerli bilgiler sağlıyor. Bu bilgi, gelecekte Mars'a yapılacak insanlı görevleri planlamak için hayati önem taşıyor.

Kaynak: Jeofizik Araştırma Mektupları, Oxford Üniversitesi, Imperial College London