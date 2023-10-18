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Bilim

NASA'nın InSight Lander'ı Bugüne Kadarki En Büyük Mars Depremini Tespit Ediyor

ByGabriel Bota

Ekim 18, 2023
NASA'nın InSight Lander'ı Bugüne Kadarki En Büyük Mars Depremini Tespit Ediyor

NASA'nın dört yıl süren çalışmalarının ardından 2022'de kullanımdan kaldırılan InSight iniş aracı, 4 Mayıs 2022'de Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremi tespit etti. Depremin büyüklüğü 4.7 idi ve bu da onu gezegen komşumuz için önemli kılıyordu. Dünya'nın aksine Mars'ta depremlere neden olan plaka tektoniği yoktur. Başlangıçta bilim insanları depremin bir göktaşı çarpmasından kaynaklandığından şüphelendiler ancak çarpma kraterine dair hiçbir kanıt bulamadılar.

Bunun yerine araştırmacılar, depremin Mars'taki tektonik aktivitenin bir sonucu olduğu ve gezegenin sismik aktivitesi hakkında değerli bilgiler sağladığı sonucuna vardı. Keşif, Mars'taki fayların büyük depremlere ev sahipliği yapabileceğini doğruluyor ve gezegenin tektonik süreçlerine ışık tutuyor.

Araştırmacılar depremin, InSight'ın ekvatora yakın konumunun yaklaşık 1,200 mil güneydoğusundaki Al-Qahira Vallis bölgesinden kaynaklandığını belirledi. Bu bölge, aktif levha tektoniği süreçlerinin olmamasına rağmen, Mars kabuğu içinde hâlâ hareket yaşıyor. Bu deprem sırasında açığa çıkan enerji, InSight tarafından tespit edilen diğer tüm depremlerden elde edilen kümülatif enerjiyi geride bıraktı.

Bilim insanları, depremin meydana geldiği gün meydana gelen bir darbenin kanıtını araştırmak için çeşitli uzay ajanslarının yardımına başvurdu, ancak herhangi bir çarpma krateri bulunamadı. Bir kraterin bulunmaması, Mars'taki sismik sinyallerin yorumlanmasında önemli bir kilometre taşıdır.

Mars'ın sismik aktivitesini anlamak, gelecekte Mars'a yapılacak insanlı görevler için çok önemlidir. 4.7 büyüklüğündeki depremin Dünya üzerinde yıkıcı etkileri olmasa da, Kızıl Gezegene insanlı misyonlar planlanırken sismik aktivitenin dikkate alınmasının önemi vurgulanıyor.

Kaynaklar: Reuters

By Gabriel Bota

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