Çığır açan bir çalışma, 390 milyon yıl önce süper kıta Gondwana'dan kaybolan eski bir deniz hayvanları grubu olan Malvinoxhosan biyotasının ortadan kaybolmasının gizemine ışık tuttu. Bu hayvanların aniden yok olması bilim adamlarını uzun süredir şaşkına çevirmişti, ancak Earth Science Reviews dergisinde yayınlanan son araştırmaya göre suç parmağı artık doğrudan iklim değişikliğine işaret ediyor.

Yaklaşık 550 milyon yıl öncesinden 180 milyon yıl öncesine kadar var olan Gondwana, günümüz Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Arabistan, Madagaskar, Hindistan ve Antarktika'yı kapsıyordu. Malvinoxhosan biyotası, ani yok oluşlarına kadar dünyanın bu çeşitli ve eski bölgesinde varlığını sürdürdü.

Çalışma, yok olma olayından 5 milyon yıllık bir süre boyunca deniz seviyesindeki kademeli bir düşüşün sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Su seviyelerinin düşmesi doğrudan neden olmasa da, deniz hayvanlarının uyum sağlayamadığı önemli iklim değişikliklerine yol açtı. Güney Kutbu yakınında okyanus akıntılarının bozulması, sıcak ve soğuk suların karışmasına neden oldu ve bu soğuk suda yaşayan canlıların ekosistemini olumsuz etkiledi.

Araştırmanın baş yazarı ve Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden evrim bilimcisi Cameron Penn-Clarke, "Kutup ortamlarının ve ekosistemlerin deniz seviyesindeki ve sıcaklıktaki değişikliklere karşı duyarlılığı açık" dedi. Malvinoxhosan biyotasının ortadan kaybolması, çevresel değişiklikler meydana geldiğinde ortaya çıkabilecek kalıcı sonuçların altını çiziyor.

Bu eski "cinayet gizemi", gezegenimizin karşı karşıya olduğu mevcut biyolojik çeşitlilik krizinin keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. İklim değişikliği nedeniyle daha sıcak sular daha yaygın hale geldikçe, uzmanlaşmış deniz türlerinin yerini, değişen koşullarda hayatta kalmaya daha uygun olan daha genel türler alıyor.

Bu çalışmanın bulguları bizi ekosistemlerin kırılganlığı ve birbirine bağlılığı üzerinde düşünmeye sevk ederek, şu anda karşı karşıya olduğumuz iklim kriziyle mücadelenin aciliyetini vurguluyor. Geçmişi anlayarak, bu gezegendeki tüm yaşam için sürdürülebilir bir geleceğe uyum sağlayabilir ve çalışabiliriz.

SSS

S: Malvinoxhosan biyotası nedir?

Malvinoxhosan biyotası, yaklaşık 390 milyon yıl önce var olan, suda yaşayan eski bir hayvan grubunu ifade eder. Bu organizmalar, günümüz Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Arabistan, Madagaskar, Hindistan ve Antarktika'yı kapsayan süper kıta Gondwana'da yaşıyordu.

S: Malvinoxhosan biyotasının yok olmasına ne sebep oldu?

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Malvinoxhosan biyotasının yok olmasının ardındaki birincil faktörün iklim değişikliği olduğunu öne sürüyor. Deniz seviyesindeki kademeli düşüş iklim değişikliklerini tetiklerken, deniz canlılarının uyum sağlayamadığı bu değişiklikler yok olmalarına neden oldu.

Soru: Deniz seviyesindeki azalma ekosistemi nasıl etkiledi?

Deniz seviyesindeki düşüş, Güney Kutbu çevresindeki okyanus akıntılarını bozarak sıcak ve soğuk suların karışmasına neden oldu. Soğuk sularda yetişen Malvinoxhosan biyotasının ekosistemindeki bu değişiklik, onların hayatta kalmalarını imkansız hale getirdi. Bu bozulma sonuçta Güney Kutbu çevresindeki tüm ekosistemin çökmesine yol açtı.

S: Malvinoxhosan biyotasının yok olmasından ne gibi dersler alabiliriz?

Malvinoxhosan biyotasının neslinin tükenmesi, çevresel hassasiyetin ve ekosistemlerin birbirine bağlılığının güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Mevcut iklim krizine değinmenin ve biyoçeşitliliği korumak ve değişen koşullar karşısında çeşitli türlerin hayatta kalmasını sağlamak için sürdürülebilir uygulamalara yönelik çalışmanın önemini vurguluyor.