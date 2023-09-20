Gökbilimciler Nadir Yıldız Sisteminin Yörüngesindeki Gezegeni Keşfetti

Şili'deki Çok Büyük Teleskop tesisini kullanan bir gökbilimci ekibi derin uzayda ilgi çekici bir keşifte bulundu. HIP 81208 olarak bilinen ve daha küçük bir "başarısız yıldız" olan kahverengi bir cücenin yörüngesinde dönen devasa bir merkezi yıldıza sahip bir yıldız sisteminin görüntüsünü yakaladılar. Buna ek olarak bilim insanları, merkezdeki yıldızdan çok daha uzakta bulunan küçük bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen tespit ettiler. “HIP 81208 Cb” olarak adlandırılan gezegenin kütlesi Jüpiter'in yaklaşık 15 katıdır.

Avrupa uluslarının işbirlikçi bir bilim organizasyonu olan Avrupa Güney Gözlemevi'ne göre, HIP 81208 Cb'nin keşfi, yıldız sistemini, her birinin etrafında dönen iki yıldız ve iki küçük gök cismi ile hiyerarşik dörtlü bir sistem haline getiriyor. Yeni bulunan gezegen, nükleer füzyona uğrayacak kadar büyük ve sıcak olmayan gezegenler ile kahverengi cüceler arasındaki sınırda yer alıyor.

Normalde gökbilimciler dış gezegenleri tespit etmek ve incelemek için geçiş yöntemi gibi tekniklere güveniyorlar. Ancak Çok Büyük Teleskop, büyük aynalarıyla bu uzak dünyaların doğrudan görüntülerini yakalayabilmektedir. İnsanlığın en güçlü uzay gözlemevi olan James Webb Uzay Teleskobu, dış gezegen atmosferlerinin incelenmesinde ve bu uzak dünyalara dair içgörü sağlanmasında da önemli bir rol oynuyor.

Şu anda HIP 81208 Cb hakkında çok az şey biliniyor olsa da bu keşif, ötegezegenler ve onların çeşitli özellikleri hakkındaki anlayışımıza katkıda bulunuyor. Şu ana kadar somut bir kanıt bulunamamış olsa da, bu uzak gezegenlerden bazılarının uzaylı yaşamı için uygun koşulları barındırıyor olması mümkün.

Genel olarak bu keşif, evrendeki yıldız sistemlerinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini vurgulayarak kendi güneş sistemimizin ötesinde var olan gök cisimleri hakkındaki bilgimizi genişletiyor.

kaynaklar:

– Avrupa Güney Gözlemevi: ESO

-NASA