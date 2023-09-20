Tazmanya Kaplanı: Araştırmacılar Soyu Tükenmiş Türlerden RNA'yı Başarıyla Kurtardı

Bilim insanları, büyük bir buluşla, soyu tükenmiş bir keseli hayvan olan Tazmanya kaplanının korunmuş örneklerinden RNA'yı 1891'e kadar başarıyla çıkardı. Bu, DNA'dan daha az dayanıklı bir genetik materyal olan RNA'nın soyu tükenmiş bir türden ilk kez elde edilmesidir. Örnekler İsveç'in Stockholm kentindeki bir müzede saklandı.

Tazmanya kaplanı örneklerinden RNA'nın geri kazanılması, soyu tükenen bu hayvanların biyolojisi ve metabolizması hakkında değerli bilgiler sunuyor. RNA dizilimi, soyu tükenmiş türlerin özelliklerini ve özelliklerini anlamak için gerekli olan gen tamamlayıcıları ve gen aktivitesi hakkında bilgi sağlar.

Daha önce DNA, antik organizmalardan başarılı bir şekilde çıkarılıyordu, ancak bu çalışma, soyu tükenmiş türlerden RNA'nın kurtarılma potansiyelini ortaya koyuyor. Tazmanya kaplanı örneklerinin oda sıcaklığında bir dolapta saklanmasına rağmen korunması, bu tür koşullar altında RNA'nın hızla bozunduğu varsayımına meydan okuyor. Bu keşif, soyu tükenmiş türleri incelemek ve yeniden yaratmak için yeni olanaklar sunuyor.

Soyu tükenmiş türleri anlama açısından öneminin ötesinde, eski virüslerden RNA'yı kurtarma yeteneği, geçmiş salgınların incelenmesine de yardımcı olabilir. RNA, DNA'dan alınan genetik bilginin taşınmasında, protein sentezinin sağlanmasında ve hücresel metabolizmanın düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar.

Tilasin olarak da bilinen Tazmanya kaplanı, insan faaliyetleri onu yok olmaya sürükleyene kadar Avustralya ve yakındaki adalarda en büyük yırtıcı hayvandı. İnsanların yaklaşık 50,000 yıl önce Avustralya'ya gelişi ve ardından 18. yüzyılda Avrupa'nın kolonileşmesi, nüfusun azalmasına ve sonuçta Tazmanya kaplanının ölümüne yol açtı. Hayvancılık için bir tehdit olarak ilan edildiler ve bu da başlarına ödül konmasına neden oldu. Bilinen son Tazmanya kaplanı 1936'da esaret altında öldü.

Özel girişimler, Tazmanya kaplanı da dahil olmak üzere belirli türlerin "yok olmalarını" sağlamaya yönelik çabalar başlattı. Yaşayan akrabalardan soyu tükenmiş türlerin yeniden yaratılması zorluklar yaratsa da, bu çalışma soyu tükenmiş hayvanların biyolojisi üzerine daha fazla araştırmanın önemini vurgulamaktadır.

kaynaklar:

- Reuters