Bilim Adamları Soyu Tükenmiş Tazmanya Kaplanından Başarılı Bir Şekilde RNA Çıkardı - Sırada Ne Var?

Eylül 2023'te bilim insanları, soyu tükenmiş bir yaratık olan Tazmanya kaplanından RNA'yı başarıyla çıkararak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Çıkarılan RNA, 130 yaşın üzerinde olan ve şu anda İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan bir örnektendi. Bu çığır açan keşif, genetikçilere bu soyu tükenmiş hayvanın genlerinin nasıl işlediğine dair değerli bilgiler sağladı. Bu çalışmanın bulguları Genome Research bilimsel dergisinde yayınlandı.

Tylacin olarak da bilinen Tazmanya kaplanı, bir zamanlar Avustralya, Yeni Gine ve Tazmanya'da dolaşan etobur bir keseli hayvandı. Neslinin tükenmesinin kesin nedeni bilinmiyor ancak insan zulmünün önemli bir rol oynadığına inanılıyor. Benjamin adındaki bilinen son tilasin 1936'da esaret altında öldü.

Araştırmanın ana odağı soyu tükenmiş türlerin klonlanması olmasa da, eski RNA'nın çıkarılması, analiz edilmesi ve dizilenmesi yeteneği, gelecekte soyu tükenmiş türlerin yeniden yaratılmasına yönelik olasılıkların önünü açıyor. Araştırmanın baş yazarı genetikçi Emilio Mármol Sánchez, soyu tükenen bu hayvanların biyolojisi hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak soyu tükenmiş bir türün, yaşayan mevcut hayvan akrabaları üzerinde gen düzenlemesi yoluyla yeniden yaratılması süreci karmaşık ve zaman alıcıdır.

Tilasini yeniden canlandırma çabalarına liderlik eden kişi Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Andrew Pask'tır. Eski müzelerde ve antik örneklerde RNA keşfinin, nesli tükenen hayvan biyolojisi anlayışımıza önemli derinlik kattığını belirtti. Diriltme süreci, nesli tükenen türlerin yaşayan en yakın akrabasının DNA'sının düzenlenmesini, revize edilmiş genomlara sahip embriyoların oluşturulmasını ve yavru için uygun bir taşıyıcı annenin bulunmasını içerir. 20 yılı itibarıyla nesli tükenen yaklaşık 2022 türün genomları dizilenmiş olsa da bu türlerin hiçbiri başarılı bir şekilde yeniden yaratılamadı.

Klonlama, tür başarılı bir şekilde yeniden diriltildikten sonra düşünülebilecek benzer bir süreçtir. Ancak şu anda odak noktası klonlama yerine genetik restorasyonun kullanılmasıdır. Klonlama, DNA'nın somatik bir hücreden, çekirdeği ve DNA'sı çıkarılmış bir yumurta hücresine aktarılmasını ve daha sonra embriyoya dönüşmesini içerir. Daha sonra embriyo, nesli tükenen türün canlı bir kopyasına dönüşmesi için taşıyıcı anneye nakledilir.

Sonuç olarak, Tazmanya kaplanından başarılı bir şekilde RNA ekstraksiyonu, genetik araştırmalar ve soyu tükenmiş türlerin potansiyel olarak yeniden dirilişi için yeni yollar açıyor. Soyu tükenmiş bir türü yeniden yaratma süreci karmaşık ve zorlu olsa da bilim insanları bu alandaki bilginin sınırlarını zorluyor. Gelecek, uzun zamandır kayıp olan türlerin bir kez daha Dünya'da yürüdüğünü görme olasılığını barındırabilir.

kaynaklar:

–CNN

– Avustralya Müzesi

- Reuters

- National Geographic