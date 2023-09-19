Araştırmacılar Soyu Tükenmiş Tazmanya Kaplanından RNA Çıkardı

Bilim insanları ilk kez soyu tükenmiş bir türden başarıyla RNA çıkarmayı başardı. Tazmanya kaplanı olarak da bilinen tilasin, 1936'da nesli tükenen etobur bir keseli hayvandı. Stockholm Üniversitesi ve Stockholm'deki Paleogenetik Merkezi'nden araştırmacılardan oluşan bir ekip, Stockholm'deki 130 yıllık bir tilasin örneğinden RNA elde etmeyi başardı. Doğal Tarih Müzesi.

RNA (ribonükleik asit), protein sentezinde önemli rol oynayan ve bazı virüslerde genetik materyali taşıyan bir moleküldür. Araştırmacılar, tilasin örneğinin derisinden ve iskelet kası dokularından RNA'yı dizilemeyi başardılar. Bu buluş, bilim adamlarının Tazmanya kaplanı hücrelerinin nesli tükenmeden önce biyolojisini ve metabolizmasını incelemesine olanak tanıyor.

Tilasin aşırı avlandı ve Tazmanya'da çiftlik hayvanlarının öldürülmesiyle suçlandı, bu da neslinin tükenmesine yol açtı. Habitat kaybı ve ortaya çıkan hastalıklar da onun ölümüne katkıda bulundu. Colossal Biosciences'ın son dönemdeki neslinin tükenmesini önleme çalışmaları, tilasinin temsili bir türünü yaratmayı ve onu orijinal yaşam alanına yeniden yerleştirmeyi amaçlıyor. Ancak Stockholm Üniversitesi ekibinin yürüttüğü RNA araştırması, neslin tükenmesine odaklanmadı.

Soyu tükenmiş türlerden RNA elde etme yeteneği, daha ileri araştırmalar için olanaklar yaratıyor. Bilim adamları diğer soyu tükenmiş hayvanlardan ve hatta müze koleksiyonlarında bulunan eski virüslerden RNA elde edebilirler. Bu, virüslerin evrimi hakkında bilgi sağlayabilir ve gen düzenleme teknolojisi, in vitro fertilizasyon ve genetik verilerin hesaplamalı analizindeki gelişmelere katkıda bulunabilir.

Antik DNA çalışmaları son yıllarda önemli ilerleme kaydetti ve soyu tükenmiş türlerden RNA'nın geri kazanılması daha sonraki keşiflerin önünü açabilir. Müzelerde çok sayıda soyu tükenmiş canlının barındırılması nedeniyle, diğer türlerden RNA çıkarılması yakında bir gerçek haline gelebilir.

kaynaklar:

– Gizmodo: [URL]

– Avustralya Ulusal Müzesi: [URL]

– Stockholm Üniversitesi: [URL]