Soyu Tükenmiş Bir Türün Genetik Sırlarını Çözmek: Tazmanya Kaplanının RNA Analizi

Genetikçiler, 130 yıllık bir Tazmanya kaplanı örneğinden RNA moleküllerini izole edip kodunu çözerek çığır açıcı bir keşif yaptılar. Bu, soyu tükenmiş bir hayvandan ilk kez RNA elde edildiği anlamına geliyor. Genetik materyal İsveç Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonundaki bir örnekten elde edildi. Genome Research bilimsel dergisinde yayınlanan bulgular, uzun süredir yok olan Tazmanya kaplanının genlerinin nasıl çalıştığına ışık tutuyor.

Tazmanya kaplanı veya tilasin, Tazmanya'da daha sonra nesli tükenene kadar avlanan bir popülasyon hariç, yaklaşık 2,000 yıl önce ortadan kaybolan keseli bir yırtıcı hayvandı. Araştırmanın başyazarı Emilio Mármol Sánchez, araştırmanın amacının türü yeniden tanıtmak olmasa da Tazmanya kaplanının genetik yapısının daha derinlemesine anlaşılmasının, hayvanı diriltme çabalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Thylacine Entegre Genetik Restorasyon Araştırma Laboratuvarı'na başkanlık eden Andrew Pask, çalışmayı çığır açıcı olarak nitelendirdi çünkü bu çalışma, eski müzelerden ve antik örneklerden RNA'nın çıkarılabileceğini gösteriyor. Bu keşif, bilim adamlarının soyu tükenmiş hayvanların biyolojisine ilişkin kavrayışını geliştirecek ve soyu tükenmiş genomların yeniden inşasını geliştirecek.

DNA'nın aksine RNA, DNA'nın bir bölümünün geçici bir kopyasıdır ve daha kırılgandır, çabuk parçalanır. Geçmişte RNA'nın zamanla kalıcı olmayacağına inanılıyordu. Ancak 2019'da araştırmacılar, permafrostta korunan 14,300 yıllık bir kurdun derisindeki RNA'yı diziledi. Mevcut çalışma ayrıca, yünlü mamut gibi çok daha önce ortadan kaybolan türlerden RNA'nın geri kazanılmasını amaçlayan gelecekteki çabalarla birlikte, soyu tükenmiş hayvanlardan RNA almanın fizibilitesini de ortaya koyuyor.

Araştırma ekibi, Tazmanya kaplanı örneğinin deri ve iskelet kası dokularından alınan RNA'yı başarılı bir şekilde dizileyerek tilasine özgü genleri tanımladı. Bu bilgi, DNA'da depolanan genoma benzer şekilde hayvanın transkriptomunu oluşturur. RNA'yı anlamak, bilim adamlarının bir hayvanın biyolojisi hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasını sağlar. Mármol Sánchez, her restoranın dev bir tarif kitabına (DNA) erişebildiği, ancak her restoranın farklı yemekler yaratmasına izin veren şeyin RNA olduğu bir şehir benzetmesini kullanıyor. Bilim insanları RNA'yı analiz ederek hücrelerdeki karmaşık biyolojiyi ve metabolizmayı ortaya çıkarabilirler.

Soyu tükenmiş bir türün genetik sırlarının çözülmesine yönelik bu buluş, antik DNA'nın incelenmesi ve uzun süredir kayıp olan canlıların karmaşık işleyişinin anlaşılması için yeni olanaklar sunuyor.

kaynaklar:

– CNN – Yeni araştırmaya göre genetikçiler soyu tükenmiş Tazmanya kaplanının RNA'sını çözüyor (kaynak kaldırıldı)

– Genom Araştırması – Keseli dokularda RNA korunması: Tazmanya kaplanında bir test vakası (kaynak kaldırıldı)