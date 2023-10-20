Şimdiye Kadar Tespit Edilen En Güçlü ve Uzak Hızlı Radyo Patlaması

Bilim insanları yakın zamanda evrenin derinliklerinden kaynaklanan ve hızlı radyo patlaması (FRB) olarak bilinen güçlü bir enerji patlaması keşfettiler. Bu özel patlama, türünün şimdiye kadar görülen en uzak örneği olmakla kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz derecede güçlü. Patlamanın Dünya'ya ulaşması yaklaşık sekiz milyar yıl sürdü. Bir saniyeden daha kısa bir sürede, Güneş'in 30 yıl boyunca yaydığı enerji miktarının aynısını serbest bıraktı.

Hızlı radyo patlamaları uzayda meydana gelen yoğun enerji patlamalarıdır ve kesin kökenleri hala bilinmemektedir. Bazı açıklamalar dünya dışı teknolojiyi veya nötron yıldızlarını içeriyordu. Bununla birlikte, yeni keşfedilen bu patlamanın, birleşen küçük bir gökada grubundan geldiği görülüyor ve bu da onların kaynaklarını çevreleyen mevcut teorilerle uyumlu. Patlamanın dikkate değer yoğunluğu, bunların nasıl yayıldığına dair mevcut anlayışımıza meydan okuyor.

Hızlı radyo patlamalarını tespit etme ve inceleme yeteneği, evrenle ilgili temel soruları yanıtlamak için büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu patlamalar, şu ana kadar sonuçsuz sonuçlar veren kafa karıştırıcı bir araştırma olan evrenin gerçek ağırlığının belirlenmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, evrende olması gerekenin yarısından fazlasını oluşturan kayıp maddenin galaksiler arasındaki boşlukta saklanıyor olabileceğine inanıyor. İyonlaşmış malzemeyi algılayan hızlı radyo patlamaları, galaksiler arası bölgelerde mevcut olan madde miktarına dair bilgiler sunar.

Son patlama ilk olarak Japonya'daki bir teleskop kullanılarak tespit edildi ve daha sonra diğer teleskoplar kullanılarak ayrıntılı olarak incelendi. Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP), bilim adamlarının patlamanın kaynağını belirlemelerine olanak sağladı. Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskobu (VLT) kullanılarak yapılan daha ileri araştırmalar, kaynak galaksinin bugüne kadar keşfedilen diğer tüm FRB kaynaklarından daha yaşlı ve daha uzak olduğunu, muhtemelen birleşen küçük bir galaksi grubu içinde yer aldığını ortaya çıkardı.

Bu çığır açan keşif, Science dergisinde yayınlanan "Evreni kırmızıya kayma 1'de araştıran parlak bir hızlı radyo patlaması" başlıklı makalede belgelenmiştir.

Kaynaklar: Bilim, Swinburne Teknoloji Üniversitesi