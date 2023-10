İşlevsel Bilgiyi Arttırma Yasası: Evrime Evrensel Bir Bakış

By

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan devrim niteliğindeki yeni bilimsel makalede, dokuz bilim adamı ve filozof, Charles Darwin'in evrim teorisini genişleten yeni bir doğa kanunu öneriyor. "İşlevsel bilginin artması yasası" başlıklı yeni yasa, evrimin biyolojik türlerle sınırlı olmadığını, atomlar, mineraller, gezegen atmosferleri, gezegenler ve yıldızlar dahil olmak üzere çeşitli düzeylerdeki sistemler için geçerli olan evrensel bir süreç olduğunu ileri sürüyor.

Yazarlara göre karmaşık doğal sistemler, daha büyük desen, çeşitlilik ve karmaşıklık durumlarına doğru evriliyor. Biyolojik olsun ya da olmasın, gelişen sistemlerin birbiriyle etkileşim halindeki yapı taşlarından oluştuğunu ve çok sayıda konfigürasyon oluşturan süreçlerden geçtiğini savunuyorlar. Evrim, bu çeşitli konfigürasyonların yararlı işlevler için seçime tabi tutulmasıyla ortaya çıkar.

Artan işlevsel bilgi yasası, evrenin neden farklı ölçeklerde daha çeşitli ve karmaşık hale geldiği sorusunu ele alıyor. Örneğin yıldızlarda hidrojen ve helyumun füzyonu karbon, nitrojen ve oksijen gibi daha ağır elementler üretir ve bunlar daha sonra uzaya dağılır ve sonraki yıldız nesillerinin oluşmasına ve daha da fazla elementin oluşmasına yol açar.

Seçilim kavramı önerilen yasanın merkezinde yer alır ve tanımlanan üç evrensel seçilim ilkesi vardır: dayanma yeteneği, aktif süreçlerin kalıcı doğası ve çevreye uyum sağlama olarak yeni özelliklerin ortaya çıkışı. Bu tür adaptasyonların örnekleri arasında yüzme, yürüme, uçma veya düşünme yeteneğini geliştiren organizmalar yer alır.

İşleve dayanan evrime ilişkin bu yeni bakış açısı, Satürn'ün uydusu Titan'daki organik kimyanın gelişimini anlama ve alışılmadık sistemlerin zaman içinde nasıl geliştiğini tahmin etme olasılığı da dahil olmak üzere, evrendeki çeşitli sistemlerin evrimine dair içgörüler sağlıyor.

Genel olarak önerilen bu doğa yasası, biyolojik türlerin ötesine geçen ve evrenimizde bulunan çeşitli sistemleri kapsayan evrimi anlamak için daha geniş bir çerçeve sunuyor.

