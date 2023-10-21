Araştırmacıların Önerdiği Yeni Bilimsel Yasa, “İşlevsel Bilginin Artırılması Yasası” Adını Verdi

Araştırmacılar; yaşam, mineraller, gezegenler ve yıldızlar da dahil olmak üzere evrendeki çeşitli doğal sistemlerin evrimini kapsayan yeni bir bilimsel yasayı tanıttı. "İşlevsel bilginin artması yasası" olarak bilinen bu yasa, sistemlerin zamanla daha karmaşık hale gelmesine neden olan evrensel seçilim kavramlarını tanımlar.

Felsefe, astrobiyoloji, teorik fizik, mineraloji ve veri bilimi gibi farklı alanlardan bilim adamlarından oluşan araştırma ekibi, yaşam da dahil olmak üzere karmaşık sistemlerin neden daha büyük işlevsel bilgiye doğru gelişme eğiliminde olduğuna dair temel soruyu yanıtlamak için iş birliği yaptı. Bulguları PNAS dergisinde yayınlandı.

Artan işlevsel bilgi yasası, bir sistemin birden fazla konfigürasyonunun bir veya daha fazla işlev için seçime tabi tutulması durumunda, bir sistemin işlevsel bilgisinin artacağını ve gelişeceğini belirtir. Bu, atomlar, moleküller ve hücreler gibi birden fazla konfigürasyonu benimsemek için tekrar tekrar yeniden düzenlenebilen ve işlevlerine bağlı olarak yalnızca birkaçı hayatta kalan çok sayıda bileşenden oluşan sistemler için geçerlidir.

Araştırmacılar, Darwin'in evrim teorisini genişleterek, cansız sistemlerin, bileşenlerin yeni konfigürasyonları işlevlerini iyileştirdiğinde de evrimleştiğini ileri sürüyorlar. Çalışmada bahsedilen bir fonksiyonun bir örneği kararlılıktır.

Bilim camiası bu yeni yasaya coşkuyla karşılık verdi. Pensilvanya Üniversitesi'nden teorik biyolog Stuart Kauffman, makaleyi "mükemmel, cesur, kapsamlı ve dönüştürücü bir makale" olarak övdü. Belgrad Astronomi Gözlemevi'nde araştırma profesörü olan Milan Cirkovic, çalışmayı astrobiyoloji, sistem bilimi ve evrim teorisi alanlarında "temiz hava esintisi" olarak nitelendirdi.

Ancak tüm bilim insanları bu yeni yasaya ikna olmuş değil. Cambridge Üniversitesi'nden gökbilimci Martin Rees, cansız dünyadaki çeşitli malzemelerin, ortamların ve yapıların ortaya çıkmasının mutlaka, kalıtım yoluyla Darwinci seçilime benzer yeni bir temel ilkeyi gerektirmediğini belirterek şüphelerini dile getirdi.

Sonuç olarak, işlevsel bilginin artması yasasının getirilmesi, bilim adamlarına evrendeki çeşitli doğal sistemlerin evrimi hakkında daha geniş bir anlayış sağlar. Pek çok kişi tarafından heyecan ve övgüyle karşılansa da önemi konusunda bilim camiasında da farklı görüşler mevcut.

kaynaklar:

– PNAS Journal, 16 Ekim 2020: Jonathan Lunine ve diğerleri tarafından yapılan çalışma.

– The Guardian: Martin Rees'in makalesi.