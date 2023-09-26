Bilim İnsanları Gelecekte Bir Süper Kıtanın Olacağını Tahmin Ediyor, Ancak Yeni Zelanda Bunun Bir Parçası Olmayacak

Yeni yayınlanan araştırmalar, 250 milyon yıl içinde Dünya topraklarının bir kez daha bir süper kıta oluşturacağını ve yedi kıtayı tek bir büyük kara kütlesinde birleştireceğini öne sürüyor. Bu süper kıtanın günümüz Afrika'sının etrafında toplanacağı, Avustralya'nın Asya'ya çarpacağı ve Afrika'nın Avrupa ile çarpışacağı tahmin ediliyor. Antarktika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika daha sonra diğerlerine katılacak. Ancak bu kara kütleleri birleşirken, Aotearoa olarak da bilinen Yeni Zelanda, Avustralya kıyılarının açıklarında kalacak.

Kıta kayması olarak da bilinen tektonik plakaların hareketinin önümüzdeki 250 milyon yıl boyunca kıtaları bir araya getirmesi bekleniyor. Avustralya'nın yaklaşık 25 milyon yıl içinde kuzeye, Güneydoğu Asya ada zincirlerine doğru ilerlemesi öngörülüyor, ancak Avustralya plakasındaki konumu nedeniyle Yeni Zelanda'nın Avustralya ile buluşması beklenmiyor. Bunun yerine Yeni Zelanda, Avustralya plakasının kuzeye doğru yolculuğunda kalacak.

75 milyon yıl boyunca Yeni Zelanda'nın ekvatora ulaşması ve Afrika, Asya, Avustralya ve Avrupa'nın birleşerek süper kıtayı oluşturmasıyla hemen hemen aynı dönemde olması bekleniyor. Daha sonra Yeni Zelanda güneye doğru daha yavaş ilerleyecek ve sonunda ekvatorun 20 ila 30 derece enlem altına inecek.

Ancak gelecekteki Yeni Zelanda'daki yaşamın hiç de hoş olmayacağı tahmin ediliyor. Süper kıtanın batıda bulunması, Kuzey ve Güney Adalarının "sıcak tropikal denizlerle yıkanmasına" neden olacak ve Yeni Zelanda'yı yaşanmaz hale getirecek. Süper kıtanın oluşumunun, volkanik faaliyetlerden karbondioksit de dahil olmak üzere sera gazlarını salması ve bunun da küresel sıcaklıklarda önemli bir artışa yol açması bekleniyor.

Bir bilgisayar modeline göre, atmosfer 50 milyon yıl sonra bugüne kıyasla neredeyse %250 daha fazla karbondioksit içerebilir. Artan sera gazları, artan güneş enerjisi ve soğuyan denizlerin yokluğu, süperkıtayı çoğu yaşam formu için yaşanmaz hale getirecek. Kara kütlelerinin neredeyse yarısı çölleşecek ve birçok bölgede sıcaklıklar 40 santigrat dereceyi aşacak.

Bu gelecek senaryosu uzak görünse de, gezegeni daha serin ve daha yaşanabilir bir durumda tutmak için iklim eyleminin önemini vurguluyor. Araştırma, misafirperver bir iklimi korumanın, şimdiki ve gelecek nesillerin hayatta kalması ve refahı için hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.

Tanımlar:

– Süper kıta: Birden fazla kıtanın bir araya gelmesinden oluşan büyük bir kara kütlesi.

– Tektonik hareket/kıtasal kayma: Dünya'nın tektonik plakalarının kademeli hareketi ve çarpışması.

– Sera gazı: Kızılötesi radyasyonu emerek sera etkisine katkıda bulunan ve Dünya'nın sıcaklığının artmasına neden olan bir gazdır.

– Manto: Yer kabuğunun altında, gezegenin ısısı nedeniyle yavaşça akan bir katman.

kaynaklar:

– Bristol Üniversitesi

- ŞEY