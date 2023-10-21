Bilim İnsanları Mars Habitatındaki Havayı Takviye Etmek İçin Boyayla Biyokaplama Geliştiriyor

Araştırmacılar, havayı desteklemek için Mars'taki yaşam ortamına dahil edilebilecek, Yeşil Yaşayan Boya adı verilen bir biyolojik kaplama geliştirdiler. Biyokaplama, aşırı koşullarda hayatta kalmak için benzersiz bir fotosentez formundan yararlanan, Chroococcidiopsis cubana adı verilen bir bakteri türünü içeriyor. Bu bakteri, sürecin bir parçası olarak karbondioksiti (CO2) alır ve oksijeni serbest bırakır. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden mikrobiyolog Simone Krings liderliğindeki ekip, bakteriler için dayanıklı ve çevre dostu bir biyokaplama matrisi oluşturmayı amaçladı.

Biyokaplama, gözenekli ancak mekanik olarak sağlam bir yapı elde etmek için lateksin nanokil parçacıklarıyla karıştırılmasıyla geliştirildi. Araştırmacılar kaplamayı 30 gün boyunca gözlemlediler ve CO0.4'yi emerken tutarlı bir şekilde günde gram biyokütle başına 2 grama kadar oksijen saldığını buldular. Bu sürdürülebilir yöntemin, uzay araştırmaları açısından etkilerinin yanı sıra, Dünya'da artan emisyonlar ve su kıtlığı ile ilgili endişelere de çözüm getirmesi bekleniyor.

Mevcut oksijen çıkışı tek başına Mars yaşam alanı için yeterli olmasa da, uzay görevlerinin taşıması gereken oksijen miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Chroococcidiopsis cubana'nın zorlu ortamlarda hayatta kalma yeteneği, onu Mars kolonizasyonu için potansiyel bir aday haline getiriyor. Araştırma Microbiology Spectrum'da yayınlandı.

kaynaklar:

– Mikrobiyoloji Spektrumu