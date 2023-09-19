Parazit Solucanlar Çim Bıçaklarında Yön Bulmak İçin Karıncaları Yönetiyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, neşter karaciğeri parazitleri olarak bilinen parazit solucanların, karıncaları enfekte etme konusunda önceden düşünülenden daha karmaşık bir stratejiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu solucanlar, karıncaları çimlere tırmanmaya ve havalar çok ısındığında tekrar aşağı inmeye zorlar. Bu manipülasyonun amacı, karıncaların daha büyük hayvanlar tarafından yenme şansını artırarak solucanların yaşam döngülerine devam etmelerini sağlamaktır.

Lancet karaciğer parazitleri, yetişkinlik döneminde esas olarak ineklerin veya diğer otlayan geviş getiren hayvanların içinde yaşar. Solucanlar, ineğin dışkısı yoluyla çimlere yumurta bırakır ve bunlar daha sonra salyangozlar tarafından yenir. Salyangozların içinde solucanlar bir sonraki larva aşamasına ulaşır ve eşeysiz olarak ürerler. Salyangozlar solucanların etrafında kistler oluşturarak istilaya tepki verirler ve bunlar sonunda öksürülür ve solucan larvalarıyla birlikte karıncalar tarafından yutulur.

Larvalar karıncanın içine girdikten sonra yaşamlarının bir sonraki aşamasına girerler. Çoğu karıncanın midesine göç eder, ancak bir tanesi beyne gidip kontrolü ele alır. Enfekte karınca daha sonra bir çim bıçağının tepesine tırmanmaya ve kendini bağlamaya zorlanır, bu da daha büyük hayvanların karıncayı ve solucanları yemesi için bir fırsat sağlar. Solucanlar nihayet son konakçılarının içinde yetişkinliğe ulaşır, karaciğere gider, beslenir, çiftleşir ve döngüyü yeniden başlatmak için yumurta bırakır.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı ekibi bu karmaşık süreci daha ayrıntılı olarak araştırmaya karar verdi. Danimarka'daki bir ormanda binden fazla enfekte karıncayı incelediler ve sıcaklığın karıncaların davranışları üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu buldular. Karıncalar serin günlerde çimlerin üzerinde kalıyordu, ancak sıcak günlerde tekrar aşağıya doğru sürünüyordu. Bu, solucanların geceleri ve sabahları karıncaları manipüle ederek otlayan hayvanlar aktifken onları çimenlerin üzerine yerleştirdiğini ve gün boyunca onları güneşten koruduğunu gösteriyor.

Bu bulgular, parazit davranışının karmaşıklığını ve bu parazitlerin karıncaların beynini manipüle etmek için kullandığı spesifik mekanizmaları anlamak için daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. İnsanlar ara sıra neşter karaciğeri parazitleriyle enfekte olabilse de, bu enfeksiyonlar nadirdir ve insanlar tesadüfi konakçılardır.

Kaynaklar: Davranışsal Ekoloji