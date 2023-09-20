Parazit Solucanlar Karıncaları Çimlere Tırmanmak İçin Yönlendiriyor

Son araştırmalar, parazit solucanların, özellikle de neşter karaciğer parazitlerinin, karıncaları çimlere tırmanmaları ve hava çok ısındığında tekrar aşağı inmeleri için manipüle etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu solucanlar, üreme döngülerini sürdürmek için daha büyük hayvanlar tarafından yenilmelerine dayanan karmaşık bir yaşam döngüsüne sahiptir.

Neşter karaciğeri parazitleri öncelikle ineklerin veya diğer otlayan geviş getiren hayvanların içinde yetişkin olarak yaşar. Ancak son konakçılarına ulaşmak için bir dizi aşamadan geçerler. Solucan yumurtaları inekler tarafından atılır ve çimenlere karışarak salyangozlar tarafından tüketilir. Salyangozların içinde solucanlar larva aşamasına ulaşır ve eşeysiz olarak ürerler. Salyangozlar solucanların etrafında kistler oluşturarak istilaya tepki verirler ve bunlar daha sonra balçık topları halinde dışarı atılır. Karıncalar farkında olmadan bu sümük toplarını solucan larvalarıyla birlikte tüketirler.

Larvalar karıncanın içine girdikten sonra büyüyüp karıncanın midesine göç ederken, bir larva ise karıncanın beynine giderek kontrolü ele geçirir. Enfekte olmuş karınca daha sonra bir çim bıçağının tepesine tırmanması ve onu kavraması için manipüle edilir; bu da onu, başıboş dolaşan geviş getiren hayvanların kasıtsız olarak karıncayı ve parazitleri tüketmesi için kolay bir hedef haline getirir. Solucanlar son konağa girdikten sonra yetişkinliğe ulaşır, karaciğere gider, beslenir, çiftleşir ve yumurtlayarak döngüyü yeniden başlatır.

Kopenhag Üniversitesi Bitki ve Çevre Bilimleri Bölümü'ndeki araştırmacılar, enfekte karıncaların davranışlarını daha iyi anlamak için bir çalışma yürüttüler. Danimarka'nın Bidstrup Ormanlarında art arda olmayan 1,000 gün boyunca 13'den fazla enfekte karıncayı gözlemlediler. Çalışma, sıcaklığın karıncaların davranışlarında önemli bir rol oynadığını buldu. Serin günlerde karıncalar öncelikle çimlerin üzerinde kalırken, sıcak günlerde ise aşağıya doğru sürünerek normal faaliyetlerine devam ettiler. Bu durum solucanların gece ve sabahın erken saatlerinde karıncaları manipüle ettiğini gösteriyor.

Çalışma, bu parazitlerin karmaşıklığını ve karmaşıklığını ve onlar hakkında hala ne kadar az şey bildiğimizi vurguluyor. Kelebeklerin karıncanın beynini manipüle etmesini sağlayan spesifik mekanizmaları ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. İnsanlar ara sıra bu solucanlar tarafından istila edilebilse de, enfeksiyonlar nadirdir ve insanlar tesadüfen konakçıdır.

Kaynak: Guardian