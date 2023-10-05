Kedi Mırıltısının Gizemi Çözülüyor: Araştırma, Kedigillerin Nasıl Rahatlatıcı Sesler Çıkardığına Işık Tutuyor

Current Biology dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bilim adamlarını yıllardır şaşırtan bir fenomen olan, kedilerin karakteristik mırıltı seslerini nasıl ürettiğinin ardındaki gizeme nihayet ışık tuttu. Bir kedinin miyavlama ve çığlıklarının ardındaki mekanizmalar iyi anlaşılmış olsa da, mırıltılarının ardındaki kesin süreç bilinmiyor.

Yarım yüzyıl öncesine dayanan önceki araştırmalar, mırlamanın gırtlaktaki ses tellerinde bulunan benzersiz bir mekanizma tarafından üretildiğine işaret ediyordu. Bu çalışmalar, düşük frekanslı seslerin, sinirsel girdinin oluşmasını gerektiren kas kasılmalarının sonucu olduğunu ileri sürdü.

Ancak Viyana Üniversitesi'nden araştırmacıların önderlik ettiği yeni çalışma, bu önceki anlayışa meydan okuyor. Araştırma, kedilerin herhangi bir sinirsel girdi veya tekrarlayan kas kasılmaları olmadan mırlama sesleri çıkarabildiğini göstermiştir. Bunun yerine, kedigillerin ses tellerine yerleştirilmiş özel bir "ped", bu rahatlatıcı sesleri üretmelerine yardımcı oluyor.

Bilim insanları bu ses üretim mekanizmasını insanlarda gözlemlenen “gıcırtılı sese” veya “vokal kızarmasına” benzetiyor. Evcil kedi gırtlağı, aktif kas kasılmalarına ihtiyaç duymadan mırıldayan frekanslarda etkileyici derecede düşük perdeli sesler üretme kapasitesine sahiptir.

Araştırma kapsamında yapılan anatomik incelemeler de kedilerin ses tellerinde benzersiz bir "ped"in varlığını ortaya çıkardı. Bu ped, yalnızca birkaç kilo ağırlığındaki bu küçük hayvanların nasıl bu kadar inanılmaz derecede düşük frekanslarda ses üretebildiğini açıklayabilir.

Bu yeni araştırma, önceki teoriyi tamamen çürütmese de, kedi mırıltısına ilişkin mevcut anlayışımızın eksik olduğunun ve bu ilgi çekici olguyu tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun açık bir göstergesi olarak hizmet ediyor.

Kaynaklar: Güncel Biyoloji Çalışması