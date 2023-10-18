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Bilim insanları, Mars'taki en büyük sismik olayın meteor çarpmasından kaynaklanmadığını söylüyor

ByGabriel Bota

Ekim 18, 2023
Bilim insanları, Mars'taki en büyük sismik olayın meteor çarpmasından kaynaklanmadığını söylüyor

Bilim adamlarından oluşan uluslararası bir ekip, 2022'de Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük sismik olayın bir göktaşı çarpmasının değil, gezegenin kabuğundaki muazzam tektonik kuvvetlerin sonucu olduğunu belirledi. 4.7 büyüklüğündeki deprem, NASA'nın InSight iniş aracı tarafından 4 Mayıs 2022'de tespit edildi ve titreşimlerin en az altı saat boyunca Mars'ta yankılanmasına neden oldu.

Bu sismik olayın keşfi, Mars'ın jeolojik aktivitesine dair değerli bilgiler sağlıyor. Dünya'dakine benzer tektonik kuvvetler gezegenin yüzeyinin şekillenmesinden sorumludur. Bilim insanları bu güçleri inceleyerek gezegenin iç yapısı ve zaman içindeki evrimi hakkında daha iyi bir anlayış kazanmayı umuyorlar.

2018'den beri Mars'ta görev yapan InSight iniş aracı, sismik aktiviteyi tespit etmek ve ölçmek için tasarlanmış bir sismometre ile donatılmıştır. Bu cihaz, bilim adamlarının sismik olayın boyutunu ve konumunu doğru bir şekilde ölçmesine olanak tanıyarak daha ileri analizler için önemli veriler sağladı.

Daha önce, Mars'taki sismik aktivitenin ana nedeninin gök taşı çarpması olduğuna inanılıyordu. Ancak bu son keşif, bu varsayıma meydan okuyor ve gezegenin karmaşık ve dinamik doğasını vurguluyor.

Mars'taki tektonik aktiviteyi ve bunun gezegenin geçmişi ve geleceği üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. InSight iniş aracı tarafından toplanan diğer jeolojik verilerle birlikte sismik olayların incelenmesi, Mars'ın iç işleyişine dair değerli bilgiler sağlamaya devam edecek.

kaynaklar:

– NASA'nın InSight Lander'ı: https://mars.nasa.gov/insight

– Uluslararası Bilim Adamları Ekibi: URL mevcut değil

By Gabriel Bota

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