Grafen Beş Katman halinde Düzenlendiğinde Benzersiz Elektronik Özellikler Gösteriyor

MIT'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışma, grafenin katmanlar halinde istiflendiğinde yeni elektronik davranışını ortaya çıkardı. Bir atom kalınlığında karbon tabakası olan grafen, gücü ve iletkenliğiyle biliniyor ve bu yeni bulgu, malzeme için daha da fazla potansiyel uygulamaya yol açabilir.

Çalışma, grafenin belirli bir desende beş katman halinde istiflenmesinin, hem alışılmadık manyetizma hem de belirli bir tür elektronik davranış sergilediği "multiferroik" bir durum yarattığını buldu. Multiferroik malzemeler nadirdir ve enerji maliyetlerini düşürürken sabit sürücülerin hızını artırmak için elektronikte kullanılma potansiyeline sahiptir. Geleneksel manyetik sabit sürücüler, ikili verileri temsil eden mikroskobik mıknatısları değiştirmek için elektrik akımlarına dayanır. Ancak depolama cihazları istiflenmiş grafen gibi multiferroik malzemelerden yapılmış olsaydı, bu mıknatıslar daha verimli ve daha az enerjiyle değiştirilebilirdi.

Araştırmacılar ayrıca katmanlı grafenin iki benzersiz özelliğini keşfettiler. İlk olarak, grafendeki elektronlar, aynı yönde dönen gezegenlere benzer şekilde yörünge hareketlerini koordine ettiler. Ek olarak elektronlar, kendilerine sunulan en düşük enerji durumları olan elektronik "vadilere" yerleştiler ve bir vadiye diğerine yerleşmeyi tercih ettiler. Bu koordinasyon ve tek vadi tercihi yalnızca beş katmanlı grafende görülmektedir.

Ekip, grafen katmanlarının hem manyetizmasını hem de elektronik özelliklerini kontrol edebildi. "Ferro-valleytricity" adını verdikleri bu yeni keşif, grafenin davranışına yeni bir bakış açısı sunuyor ve daha verimli depolama cihazları tasarlama olasılıklarının önünü açıyor.

kaynaklar:

– MIT çalışması