Pembe Elmasların Gizemi: Bilim Adamları Oluşumdaki "Eksik Maddeyi" Buldu

Bilim insanları yakın zamanda nadirliği ve olağanüstü güzelliğiyle bilinen pembe elmasların oluşumuyla ilgili çığır açıcı bir keşifte bulundu. Pembe elmaslar dünyanın en pahalı taşları arasında yer alıyor ve uzun zamandır koleksiyonerler ve mücevher meraklıları tarafından imreniliyor. Bu nadir mücevherlerin çoğunluğu (yüzde 90'dan fazlası), yakın zamanda faaliyetleri durdurulan uzak kuzeybatı Avustralya'daki Argyle madeninde keşfedildi.

Argyle madeninin neden bu kadar çok sayıda pembe elmas ürettiği sorusu yıllardır araştırmacıları şaşırttı. Kıtaların ortasında bulunan diğer elmas madenlerinin çoğundan farklı olarak Argyle madeni bir kıtanın kenarında yer alıyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Avustralyalı bilim adamlarından oluşan bir ekip, pembe elmasların yaklaşık 1.3 milyar yıl önce ilk süper kıtanın parçalanmasıyla Dünya yüzeyine çıktığını ortaya çıkardı.

Araştırmanın başyazarı Batı Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden Hugo Olierook'a göre pembe elmasların oluşumu için gerekli üç bileşenden ikisi zaten biliniyordu. İlk bileşen, Dünya'nın derinliklerinde, yüzeyin en az 150 kilometre (93 mil) altında yer alması gereken karbondur. Karbon biraz daha sığ olsaydı elmastan çok daha az değerli bir madde olan grafite dönüşürdü.

İkinci bileşen, elmasların berraklığını değiştirmek ve onlara pembe tonunu vermek için gerekli olan basıncın kesin miktarıdır. Olierook, çok az basınç uygulanmasının berrak elmaslarla sonuçlanacağını, çok fazla basıncın ise kahverengiye dönüşmesine neden olacağını açıklıyor. Argyle madeninde bulunan elmasların büyük bir kısmının daha az değerli olan kahverengi türden olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu son keşif, pembe elmasların oluşum sürecine ışık tutuyor ve dünya çapında benzer yatakların bulunması konusunda değerli bilgiler sağlıyor. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması, bu çok aranan değerli taşların ek kaynaklarını ortaya çıkarabilir ve piyasada daha büyük bir arz sunabilir. Çalışma, pembe elmasları çevreleyen cazibeyi ve entrikayı güçlendiriyor ve dünyadaki en değerli ve seçkin taşlardan biri olarak itibarlarını pekiştiriyor.

kaynaklar:

– Murray Rayner, Pembe elmas keşfi yeni yatakların bulunmasına yardımcı olabilir, Phys.org

– Traffic Studio #B, Pembe elmaslar inanılmaz derecede nadirdir ve pahalıdır. Bilim adamları nasıl oluştuklarını bildiklerini sanıyorlar, Business Insider