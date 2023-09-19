Pembe Elmasların “Eksik Maddesi” Bulundu, Yeni Keşiflere Kapı Açıldı

Bilim insanları, dünyanın en pahalı ve aranan değerli taşlarından biri olan pembe elmasların kökenine ışık tutan çığır açıcı bir keşifte bulundu. Pembe elmasların büyük çoğunluğu Avustralya'nın kuzeybatısındaki artık kapalı olan Argyle madeninde ortaya çıkarıldı, ancak bu değerli taşların bolluğunun ardındaki nedenler bir sır olarak kaldı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışmada Avustralyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, pembe elmasların yaklaşık 1.3 milyar yıl önce ilk süper kıtanın parçalanması sonucu oluştuğunu ortaya çıkardı. Bu olay elmasları Dünya yüzeyine çıkararak insanların erişebilmesini sağladı.

Araştırmanın başyazarı Curtin Üniversitesi'nden Hugo Olierook, pembe elmas oluşumunun üç bileşen gerektirdiğini açıkladı. Birincisi karbondur, ancak herhangi bir karbon değildir; Dünya'nın derinliklerinde, 150 km'nin altında olmalıdır. İkinci bileşen, elmasların berraklığını etkileyerek onları berraktan pembeye çevirecek doğru miktarda basınçtır. Son olarak, eksik olan bileşen, elmasları Dünya yüzeyine iten volkanik bir olaydır.

Araştırmacılar, insan saçından daha ince bir lazer kullanarak Argyle kaya örneğindeki kristalleri incelediler ve elmasların 1.3 milyar yıl önce, yani daha önce inanılandan 100 milyon yıl sonra ortaya çıktığını belirlediler. Bu zaman çizelgesi, yaklaşık 1.8 milyar yıl önce meydana gelen, Nuna veya Columbia olarak bilinen süper kıtanın parçalanmasıyla aynı hizadadır.

Dünyayı sarsan çarpışmaların yaşandığı bu dönemde, muazzam basınç elmasların rengini değiştirerek onlara pembe rengini verdi. Nuna parçalanmaya başladığında, bu çarpışmalardan kaynaklanan "yara izini" etkinleştirdi ve magmanın eski yara izinden fırlayıp elmasları da beraberinde getirmesine neden oldu.

Argyle madeni kapanmış olsa da pembe elmasların oluşum sürecine ilişkin bu yeni anlayış, gelecekte benzer mücevherlerin bulunmasına yönelik çabalara yardımcı olabilir. Nuna'nın parçalanmasından etkilenen Kanada, Rusya, Güney Afrika ve Avustralya gibi kıtaların sınırlarına yakın bölgeler yeni "pembe elmas cennetleri" olma potansiyeline sahip.

Arz azaldıkça pembe elmasların değerinin artmaya devam etmesi beklenirken, bu nadir mücevherlerden daha fazlasını bulmak kolay veya hızlı bir iş olmayacak. Ancak bu keşif, devam eden keşiflerin ve daha da çarpıcı pembe elmasların potansiyel olarak ortaya çıkarılmasının önünü açıyor.

Kaynak: Doğa İletişimi.