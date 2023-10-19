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Hint Okyanusunda Beklenmedik Derinliklerde Mercan Beyazlaması Bulundu

ByGabriel Bota

Ekim 19, 2023
Hint Okyanusunda Beklenmedik Derinliklerde Mercan Beyazlaması Bulundu

Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hint Okyanusu'ndaki mercan ağarmasına ilişkin şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Daha önce okyanus ısınmasına dirençli olduğu düşünülen yüzeyin 90 metre (295 feet) altına kadar mercanların ağardığına dair kanıtlar buldular. Nature Communications'da yayınlanan çalışma, deniz yatağının belirli bölgelerindeki resiflerin yüzde 80'e kadarının artan okyanus sıcaklıklarından zarar gördüğünü ortaya çıkardı.

Geleneksel olarak daha derindeki mercanların okyanus ısınmasına karşı dirençli olduğuna inanılıyordu çünkü yaşadıkları daha soğuk suların nispeten sabit kaldığı düşünülüyordu. Ancak bu çalışma, durumun böyle olmadığını, potansiyel olarak tüm dünyada benzer derinliklerdeki resifleri iklim değişiklikleri riskiyle karşı karşıya bıraktığını gösterdi.

Araştırma ekibi, olayı incelemek için yerinde izleme, su altı robotları ve uydu tarafından oluşturulan oşinografik verilerin bir kombinasyonunu kullandı. Yüzey sıcaklıkları sabit kalsa bile yüzeyin altındaki sıcaklıktaki önemli artışın derin deniz mercanlarını etkilediğini keşfettiler. Bu derin deniz ağartması, daha sığ resiflerde hiçbir hasar belirtisi görülmediğinde bile meydana geldi.

Araştırma, araştırmacılar 2020 ve 2022'de geri döndüğünde resifin bazı kısımlarının iyileştiğini bulsa da, bulgular hala endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yüzeyin 100-490 feet altında bulunan mezopotik mercanların, okyanus ısınması nedeniyle sığ su mercanlarının ağartılmasının neden olduğu ekolojik hasarı hafifletmesi bekleniyordu. Ancak bu mercanlar da artık risk altında.

İklim değişikliğinin bölgenin oşinografisi üzerindeki etkisi, El Nino ve Hint Okyanusu Dipolü gibi doğal olarak meydana gelen döngülerle daha da artıyor. Araştırmacılar, şu anda hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz bu değişikliklerin bu ortamlar üzerindeki etkilerine ilişkin anlayışımızı acilen genişletmemiz gerektiğini vurguluyor.

kaynaklar:
– Nature Communications'da yayınlanan çalışma
– Plymouth Üniversitesi araştırma ekibi

By Gabriel Bota

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