Alman Fizikçiler Suya Yazmanın Yeni Bir Yöntemini Keşfetti

Alman fizikçiler su ve diğer sıvı yüzeylere yazı yazmak için benzersiz bir yöntem geliştirdiler. Geleneksel yazma yöntemlerinin çoğu, moleküller arası kuvvetlerin yazılı şekillerin şekillerini korumasına yardımcı olduğu katı yüzeyler üzerine çizgiler çizmeyi veya mürekkep bırakmayı içerir. Ancak bu yöntemler sıvılara batırılmış yüzeyler için etkili değildir.

Alman araştırma ekibi, alt tabakanın sınırlamaları olmadan "sıvıya yazmanın" bir yolunu bulmak istiyordu. Çizilen çizgilerin dağılımını önleyebilecek ve akışkan ortamda hareket ederken türbülans yaratmayacak küçük bir "kalem" kullanabilecek bir yönteme ihtiyaçları vardı.

Çözümleri, mürekkebi doğrudan suya koymayı ve iyon değiştirici malzemeden yapılmış bir mikro boncuku kalem olarak kullanmayı içeriyordu. Çapı 20 ila 50 mikron arasında değişen minik boncuk girdap oluşturmuyor. Boncuk, suyun yerel pH değerini değiştirerek mürekkep parçacıklarını çekerek harflerin veya karakterlerin yazılmasına veya çizilmesine olanak sağlar.

Ekip, yöntemini küçük bir su banyosunda başarıyla göstererek “I” karakterinin başlığı büyüklüğünde bir desen üretti. Yaklaşımları, sürekli çizgiler kullanan her türlü yazıyı yeniden üretebilecek kadar esnektir. Yöntem, iyon değişim sürecini açıp kapatarak ve ayrıca "yazılanları" silerek veya düzelterek ayrı harfler arasında kesinti yapılmasına olanak tanıyabilir.

Araştırmacılar ayrıca, sudaki yapıların paralel yazılmasını sağlamak ve karmaşık yoğunluk desenleri oluşturmak için lazerler veya ayrı ayrı yönlendirilebilen mikro yüzücüler tarafından ısıtılanlar gibi diğer parçacık türlerini kullanma olasılığını da öne sürüyorlar.

Bu çalışma hala başlangıç ​​aşamasında olmasına rağmen, akışkan yüzeylerde yeni yazma ve çizim yöntemleri için umut verici bir potansiyel ortaya koyuyor.

Kaynak: Küçük, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741