Derin Deniz'in Şaşırtıcı Hayatı Yeni Görüntülerle Ortaya Çıktı

Derin denizin gizemli "alacakaranlık kuşağında" çekilen yeni yayınlanan görüntüler, hayatla dolu bir dünyayı gün yüzüne çıkardı. Bu görüntüler, Mesobot adı verilen derin deniz keşif aracı kullanılarak Hawaii adaları yakınındaki Jeolog Deniz Dağları çevresinde çekildi. Alacakaranlık bölgesi, yaklaşık 100 metre (330 feet) derinlikten başlayarak, güneş ışığının nüfuz edemediği okyanus bölgelerini ifade eder.

Görüntülerde, uzun yaratık zincirleri, dokunaçlı yaşam formları ve hatta savunma amaçlı bir mürekkep bulutu yayan bir kalamar da dahil olmak üzere bir dizi büyüleyici organizma sergileniyor. Bu organizmalar, gündüz saatlerinde saklanmak için her gün yüzey sularından karanlık derinliklere göç ederek Dünya üzerindeki en büyük hayvan göçünü oluşturur. Bu göç, karbonu yüzey sularından derin okyanuslara taşıyarak, okyanusların küresel iklimi düzenlemesinde çok önemli bir rol oynuyor; burada uzun süre tutulabiliyor.

Mesobot, diğer derin deniz keşif araçlarından farklı olarak derin okyanus yaşamına minimum etki yapacak şekilde tasarlandı. İnce tasarımı ve yavaş hareket eden pervaneleri, karşılaştığı yabani hayvanları korkutup kaçırmasını engelliyor. Derin deniz ekosistemlerinin kırılgan doğası göz önüne alındığında bu önemlidir.

Derin deniz büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda ve deniz tabanının yalnızca yüzde 25'i yeterince haritalanmış durumda. Derin okyanus görevleri, bu keşfedilmemiş bölgelerde var olan çeşitli ve çoğu zaman esrarengiz yaşamı keşfetmek ve anlamak için hayati öneme sahiptir. Ayrıca bu görevler, yeni ilaçların geliştirilmesi gibi derin deniz yaşamına yönelik potansiyel uygulamaları da ortaya çıkarabilir. Çalışmalar, deniz omurgasızlarının herhangi bir karasal organizma grubundan daha fazla çeşitlilikte antibiyotik, anti-kanser ve antiinflamatuar madde ürettiğini göstermiştir.

Derin denizleri ve sakinlerini anlamak, özellikle derin deniz madenciliği gibi endüstriyel faaliyetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte geniş kapsamlı sonuçlara sahip oluyor. Bilim insanları, bu gizli dünyaya ışık tutarak bu hassas ekosistemleri korumayı ve sahip oldukları potansiyel faydalardan yararlanmayı umuyor.

kaynaklar:

– Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi

– Woods Hole Oşinografi Enstitüsü