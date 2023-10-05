Enerji Verimli Üre Üretimi İçin Yeni Yöntem Keşfedildi

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, tarımda yaygın olarak kullanılan nitrojenli gübre ve çeşitli endüstriler için önemli bir hammadde olan üre üretiminde bir atılım gerçekleştirdi. Geleneksel olarak üre, enerji yoğun Haber-Bosch süreci kullanılarak amonyak ve karbondioksitten sentezlenir.

Ekip, nitrojen ve karbon monoksit arasındaki kimyasal reaksiyonda grafen bazlı bir katalizör kullanan yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemi farklı kılan şey, oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta gerçekleştirilebilmesi ve geleneksel sentez yöntemleriyle karşılaştırıldığında enerji girdisini önemli ölçüde azaltabilmesidir.

Araştırmanın baş yazarı Dr Junxian Liu, bu yaklaşımın üre üretimini ilerletmede büyük umut vaat ettiğini belirtiyor. Araştırma hala teorik aşamada olsa da bilim insanları, sürdürülebilir ve enerji tasarruflu üre sentezinin önünü açabilecek bir katalizör belirlediler. Bu yeni teknolojiyi daha da geliştirmek ve sonunda uygulamak için diğer araştırma gruplarıyla işbirliği yapmayı planlıyorlar.

Üre sadece azotlu gübrelerin önemli bir bileşeni değildir, aynı zamanda ilaç, kozmetik ve plastik gibi endüstrilerde de kullanılır. Şu anda Haber-Bosch süreci kullanılarak üre üretimi yıllık olarak küresel enerjinin yaklaşık %2'sini tüketmektedir. Üre sentezi için alternatif, daha sürdürülebilir yöntemler bulmak, enerji tüketimini azaltmak ve üretim süreçlerinin çevresel etkisini en aza indirmek açısından çok önemlidir.

Oda sıcaklığında ve daha düşük enerji gereksinimleriyle üre sentezini mümkün kılan grafen bazlı bir katalizörün keşfi, çeşitli endüstriler için önemli sonuçlar doğurabilir. Böyle bir katalizörün kullanılması, üre üretiminde potansiyel olarak devrim yaratarak onu daha çevre dostu ve ekonomik açıdan daha uygun hale getirebilir.

Kaynak:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. Elektrokimyasal Üre Üretimi için N─N Bağ Kırılmasıyla Etkinleştirilen C─N Bağlantısı. Gelişmiş Fonksiyonel Malzemeler. DOI: 10.1002/adfm.202305894