Bilim İnsanları Bakteriyel Patojenlerin Tetikleyicilerini Belirleyerek Yeni Tedavi Stratejilerine Kapı Açıyor

Las Vegas Nevada Üniversitesi'nde (UNLV) yürütülen yeni araştırma, zararlı bakterilere ve bunların insan vücudunda hastalığa neden olan belirli genleri nasıl aktive ettiğine ışık tutuyor. Mikrobiyolog Helen Wing liderliğindeki disiplinlerarası bilim adamlarından oluşan bir ekip, dikkatlerini karın krampları, ateş ve ishal gibi semptomlara neden olan ölümcül bir bakteriyel patojen olan Shigella'ya odakladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Shigella enfeksiyonlarının dünya çapında her yıl 600,000 ölümle sonuçlandığını tahmin ediyor.

Araştırmacılar tarafından yapılan en önemli keşiflerden biri, bakterinin insanlarda hastalığa neden olmasını tetikleyen bir "anahtar" görevi gören VirB adı verilen büyük bir proteinin rolüdür. Protein, Shigella'nın DNA'sına bağlanarak hastalığı aktive eder. Ancak çalışma, VirB'nin bağlanma sürecine müdahale etmenin Shigella'nın hastalığa neden olmasını potansiyel olarak önleyebileceğini buldu.

mBio dergisinde yayınlanan araştırma, "Editörün Seçimi" olarak tanındı. VirB proteininde ikameler yapıldığında, Shigella'daki virülans genlerini aktive etme yeteneğini kaybeder ve bakteriyi etkili bir şekilde bulaşıcı olmayan hale getirir. Bu bulgu, Shigella enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için VirB proteinini hedef alan tedavilerin geliştirilmesi olasılığını açıyor.

UNLV'nin mikrobiyoloji laboratuvarındaki ekip, tipik olarak zararsız bakterileri agresif patojenlere dönüştürebilen bu "değiştirme" proteinlerini daha iyi anlamayı amaçlıyor. Nihai amaç, hastalığa neden olan bakterileri kontrol etmeye yönelik yöntemleri ortaya çıkarmak ve potansiyel olarak bu proteinleri hedef alan yeni ilaçlar geliştirmektir.

Bu araştırmanın sonuçları Shigella'nın ötesine geçerek diğer patojenlere kadar uzanıyor. Bilim adamları, hastalığın virülansında yer alan farklı proteinleri hedef alarak benzer yaklaşımların klinik olarak ilgili diğer bakterilere de uygulanabileceğine inanıyor. Bilim insanları, bu proteinlerin işleyişini ve etkileşimlerini anlayarak tedavi stratejilerini geliştirmeyi ve dünya çapında bulaşıcı hastalıkların yükünü hafifletmeyi umuyor.

Bağlanma sürecine dahil olan anahtar moleküllerden biri, VirB'nin düzenlenmesi için çok önemli olan sitidin trifosfattır (CTP). Araştırmacılar, CTP bağlanmasına müdahale ederek Shigella gibi zararlı bakterilerin etkisini en aza indirebilecek tedavi stratejileri geliştirmeyi umuyorlar.

Bu araştırma, bakteriyel patojenlere yönelik tetikleyicilerin ortaya çıkarılmasında önemli bir adıma işaret ediyor ve tedavi ve önleme için yeni yolların kapısını açıyor. Bilim insanları, bakterilerin hastalığa neden olmasına izin veren mekanizmaları anlayarak bu enfeksiyonlarla mücadele etmek ve küresel sağlığı iyileştirmek için daha etkili stratejiler geliştirebilirler.

Kaynak: Nevada Üniversitesi, Las Vegas [URL Yok]