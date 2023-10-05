Bilim İnsanları Bir Pulsardan Gelen En Yüksek Enerjili Gama Işınlarını Tespit Ediyor

Namibya'daki HESS gözlemevini kullanan bilim insanları inanılmaz bir keşif yaptılar: şimdiye kadar tespit edilen en yüksek enerjiye sahip gama ışınları, pulsar adı verilen ölü bir yıldızdan yayılıyor. Bu gama ışınlarının enerjisi 20 tera-elektronvolttu, bu da görünür ışığın enerjisinin yaklaşık 10 trilyon katıydı. Bu bulgu, Nature Astronomy dergisinde bildirildiği gibi, atımlı gama ışınlarının nasıl üretildiğine ilişkin mevcut anlayışa meydan okuyor.

Pulsar, bir süpernovada patlayan bir yıldızın kalıntılarıdır. Bu, yalnızca 20 kilometrelik bir çapa sahip, son derece yoğun ve küçük bir ölü yıldızdır. Pulsarların büyük bir manyetik alanı vardır ve çoğunlukla nötronlardan oluşur. Bir çay kaşığı pulsar maddesinin beş milyar tonun üzerinde bir kütleye sahip olduğunu hayal edin!

Pulsarlar, kozmik deniz fenerleri gibi dönen elektromanyetik radyasyon ışınları yayarlar. Bu ışınlar güneş sistemimizi geçtiklerinde radyasyon parlamaları üretebilirler. Radyasyon darbeleri olarak bilinen bu parlamalar, elektromanyetik spektrumun farklı enerji bantlarında gözlemlenebilir.

Araştırmacılar, pulsarın manyetosferindeki hızlı elektronların bu radyasyonun üretilmesinden sorumlu olduğuna inanıyor. Bu elektronlar dışarı doğru ilerledikçe enerji kazanırlar ve bunu gözlemlenebilir radyasyon ışınları şeklinde serbest bırakırlar. Ancak yeni keşif, pulsarların nasıl çalıştığına dair önceki anlayışa meydan okuyor. Daha yüksek enerjilerde tespit edilen radyasyon bileşeni, elektronların manyetosferden daha uzağa gitmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Bu bulgu, onlarca teraelektronvolt aralığındaki diğer pulsarları gözlemlemek için yeni fırsatlar yaratıyor ve bu da yüksek derecede mıknatıslanmış astrofiziksel nesnelerdeki aşırı hızlanma süreçlerine dair daha fazla bilgi sağlayabiliyor. Bir pulsardan gelen bu en yüksek enerjili gama ışınlarının keşfi, bilgimizi genişletiyor ve bu büyüleyici gök cisimlerine ilişkin mevcut anlayışımızı yeniden düşünmemizi gerektiriyor.

Kaynak: Alman Elektronen-Synchrotron