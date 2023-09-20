Yeni Araştırmalar, Sıvı CO2 ile Fracking'in Küçük Sarsıntıları Tetikleyebileceğini Gösteriyor

Yeni araştırmalar, sıvı karbon dioksit (CO2) veya suyla yapılan hidrolik kırma işleminin küçük sarsıntılara neden olabileceğini ortaya çıkardı. Bu çalışma, sarsıntıların potansiyel olarak daha büyük ve hasar verici depremlere yol açabilecek aynı süreçler tarafından üretildiğini doğrulamaktadır.

Fracking veya hidrolik kırma, petrol ve doğal gaz çıkarmak için Dünya yüzeyinin altına sıvı enjekte etmeyi içerir. Geleneksel kırma yöntemlerinde atık su kullanılırken, bu özel araştırma sıvı CO2 kullanımına odaklandı. Sıvı CO2 ile kırma, karbonun tutulması gibi ek bir faydaya sahiptir ve atmosferik ısı tutulmasına olan katkısını azaltır.

Tahminler, karbondioksit kırma işleminin yılda bir milyar güneş paneli kadar karbon tasarrufu sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu, karbonu yeraltında ve atmosferin dışında tuttuğundan, atık su kırma işlemine kıyasla onu daha çevre dostu bir seçenek haline getiriyor.

Science dergisinde yayınlanan çalışma, CO2 kırılmasından kaynaklanan sarsıntıların bulgularının muhtemelen su bazlı kırılmaya da uygulanabileceğini gösteriyor. Her iki yöntem de potansiyel olarak sismik aktiviteyi tetikleyebilir.

Sismologlar daha önce bu sarsıntıların kaynağını tartışmışlardı; bazıları bunların çok uzakta meydana gelen büyük depremlerden kaynaklandığını öne sürerken, diğerleri bunların insan faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü olduğunu öne sürüyordu. Araştırmacılar, Wellington, Kansas'taki bir kırma tesisinin etrafına sismometreler yerleştirerek, sarsıntıların gerçekten de sıvı enjeksiyonlarıyla ilgili olduğunu belirleyebildiler.

Bu aktivitelerin izlenmesi, kayaların deformasyonunun anlaşılması ve enjeksiyon sonrası sıvıların hareketinin izlenmesi açısından çok önemlidir. Modelleme deneyleri, zararlı sismik aktiviteyi tetikleme olasılığını en aza indirmek için güvenli sıvı enjeksiyon basınçlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Ancak bilinmeyen hataların varlığı her durumda sonucun tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır.

Bu araştırma, hidrolik kırılmanın sismik faaliyetler üzerindeki potansiyel etkisine ışık tutuyor ve süreçle ilişkili riskleri azaltmak için dikkatli izleme ve düzenleme ihtiyacını vurguluyor.

kaynaklar:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar ve Richard W. Hammack. "Sıvı enjeksiyonu sırasında sarsıntı sinyalleri fay kayması tarafından üretiliyor." Bilim.

– UC Nehir Kenarı. "Fracking, Kullanılan Sıvıdan bağımsız olarak Küçük Sarsıntılara Neden Olabilir." ScienceDaily, 4 Ağustos 2023.