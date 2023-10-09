Yeraltı Suyu Deşarjının Büyük Bariyer Resifini Etkilediği Bulundu

Southern Cross Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Büyük Set Resifi'nin, yeraltı suyu deşarjı yoluyla ekosisteme giren nitrojen ve fosfordan önemli ölçüde etkilendiğini ortaya çıkardı. Bu keşif, mevcut koruma ve restorasyon çalışmalarına yeni bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekebileceğini düşündürmektedir.

Yeraltı suyu deşarjı, yer altı akiferleri ve deniz tabanı gibi kaynaklardan okyanusun su hattının altına su salınmasını ifade eder. Araştırma ekibi, doğal izleyiciler kullanarak Queensland kıyısı boyunca açık denizdeki geçişlerden, nehirlerden ve kıyı sondajlarından veri topladı. Ekip, yeraltı suyu deşarjının nehir girdilerinden 10-15 kat daha fazla besin maddesine katkıda bulunduğunu ve nitrojenin Resif'e yeraltı suyu yoluyla nehir sularından neredeyse iki kat daha fazla girdiğini buldu.

Daha önce, Resif üzerindeki besin etkilerini hafifletmeye yönelik çabaların çoğu, nehir sistemlerinden gelen akışa odaklanıyordu. Ancak bu çalışma, onlarca yıl boyunca kıyı sularına boşaltılabilen yeraltı suyundaki besin maddelerinin uzun vadeli depolanmasının dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor. Alg çoğalmaları, dikenli denizyıldızı salgınları ve balık hastalıkları gibi zararlı etkiler aşırı besin seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir.

Bu araştırma, Büyük Set Resifi'ni korumak için besin kaynaklarını anlamanın ve yönetmenin önemini vurguluyor. Reef'i gelecek nesiller için korumak için yönetim yaklaşımlarında stratejik değişiklikler gereklidir. Çabalar hem yeraltı suyu hem de nehir kaynaklarından gelen besin girdilerinin azaltılmasına odaklanmalıdır.

Çalışma Avustralya Araştırma Konseyi, Herman Slade Vakfı ve Büyük Bariyer Resifi Vakfı tarafından finanse edildi. Bu araştırma, ekosistemdeki karmaşık besin dinamiklerine ışık tutarak Büyük Set Resifi için devam eden koruma ve restorasyon çalışmalarına katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

– Çevre Bilimi ve Teknolojisi: Douglas R. Tait, Isaac R. Santos, Sèbastien Lamontagne, James Z. Sippo, Ashley McMahon, Luke C. Jeffrey tarafından yazılan “Denizaltı Yeraltı Suyu Deşarjı, Büyük Bariyer Resifine Besin Kaynağı Olarak Nehir Girdilerini Aşıyor” , ve Damien T. Maher

– Güney Haçı Üniversitesi