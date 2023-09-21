Dünyanın En Eski İnsan Yapımı Yapısının Keşfi, Erken İnsan Teknolojisine Yeni Bir Işık Tutuyor

İngiliz ve Afrikalı arkeologlar Güney Afrika'da çığır açıcı bir keşifte bulundular; bu, dünyanın en eski insan yapımı yapısının kanıtıdır. Yarım milyon yıldan fazla bir süre önce soyu tükenmiş bir insan türü tarafından inşa edilen bu etkileyici yapı, kuzey Zambiya'da suyla dolu bir zeminde bulundu. İşlenmiş ahşaptan yapılmış yapının, bataklık arazide veya sulak alan içerisinde yükseltilmiş bir yol veya platform olarak hizmet ettiğine inanılıyor.

Yeni ortaya çıkarılan bu yapı, bilinen diğer insan yapımı yapılardan en az iki kat daha eski. Keşifinin, erken dönem insan teknolojisi ve bilişsel yeteneklerine ilişkin arkeolojik anlayışta devrim yaratması bekleniyor. Bu, ilk insanların mühendislik ve marangozlukta önceden düşünülenden çok daha önce gelişmiş becerilere sahip olduğunu öne sürüyor.

İnsan yapımı yol veya platform, Kalambo Nehri'nin güney kıyısındaki daha büyük bir tarih öncesi insan yerleşiminin sadece küçük bir kısmı. Bu konum, olağanüstü doğa harikası 235 metre yüksekliğindeki şelale ve 300 metre derinliğindeki kanyonun yakınındadır. Bataklıkları, gölleri ve nehir kenarındaki ormanlık alanları içeren benzersiz yerel topoğrafya, muhtemelen ilk insan avcı-toplayıcılarını bölgeye çekmiştir.

Arkeologlar ayrıca kesme, doğrama ve kazıma için kullanılan taş aletlerin yanı sıra yemek pişirmek için olası bir ocak da ortaya çıkardılar. Bu bölgede yaşayan tarih öncesi insanlar, 600,000 ila 300,000 yıl önce yaşamış, soyu tükenmiş Homo heidelbergensis türünün üyeleriydi. Homo heidelbergensis o zamanlar zaten Afrika'yı, Batı Asya'yı ve Avrupa'yı kolonileştirmişti ancak muhtemelen Homo sapiens ve Neandertaller gibi daha gelişmiş insan türlerinin rekabeti nedeniyle sonunda nesli tükendi.

Birleşik Krallık, Belçika ve Zambiya işbirliğiyle yürütülen İnsanlığın Derin Kökleri araştırma projesi, son dört yılda arkeolojik araştırmalara öncülük etti. Yapının yaşının ve diğer bulguların belirlenmesi için lüminesans tarihleme teknikleri kullanıldı. Proje direktörü Profesör Larry Barham'a göre bu keşif, nesli tükenen insan türlerine ilişkin mevcut algılara meydan okuyacak ve insanın evrimine yeni bakış açıları sağlayacak.

kaynaklar:

– Doğa, Cilt/Sayı: Cilt. 582, Sayı 7812, Sayfa 468-471 (2020)

– İnsanlığın Derin Kökleri araştırma projesi ve Liverpool Üniversitesi

Tanımlar:

– Yükseltilmiş yol: Genellikle bataklık veya sulak alanlar gibi zorlu arazileri geçmenin bir yolu olarak inşa edilen yükseltilmiş bir patika.

– Tarihöncesi: Kayıtlı tarihten önceki bir dönemi, genellikle de yazı dilinin gelişmesinden ve yazı sistemlerinin icat edilmesinden önceki dönemi ifade eder.

– Lüminesans tarihleme: Zaman içinde biriken radyasyonu ölçerek minerallerin veya eserlerin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntem.