Dünyanın En Eski İnsan Yapımı Yapısı Güney Afrika'da Ortaya Çıkarıldı

İngiltere, Belçika ve Zambiya'dan arkeologlar, Güney Afrika'da dünyanın en eski insan yapımı yapısını keşfettiler. En az yarım milyon yıllık olan bu yapı işlenmiş keresteden yapılmıştı ve muhtemelen sulak alanda yükseltilmiş bir yol veya yükseltilmiş platform olarak kullanılmıştı. Keşif, Zambiya'nın kuzeyindeki su dolu zeminde yapıldı ve daha önce bilinen herhangi bir insan yapımı yapıdan iki kat daha eski. Bu bulgunun arkeologların erken dönem insan teknolojisi ve bilişsel yeteneklerine ilişkin anlayışlarını değiştirmesi bekleniyor.

Ahşap yapı, Kalambo Nehri'nin güney kıyısındaki daha büyük tarih öncesi insan varlığının sadece küçük bir kısmı. 235 metre yüksekliğinde bir şelale ve 300 metre derinliğinde bir kanyon gibi doğal harikalarıyla bilinen bölge, muhtemelen ilk insan avcı-toplayıcılarını bölgeye çekmiştir. Şelaleler ve çeşitli yerel topoğrafya, avcılık ve toplayıcılık için kaynak ve fırsatlar sağladı. Şelalelerin yakın çevresinde bataklıklar, küçük göller, su yolları, nehir kıyısındaki ormanlık alanlar ve verimli bir taşkın yatağı vardı. Nehir, balık açısından zengin olan ve hayvanları çekebilecek Tanganyika Gölü'ne akıyor.

Arkeologlar ahşap yapının iki parçasını buldular: 1.4 metre uzunluğunda bir ağaç gövdesi bölümü ve bir ağaç kütüğü. Bunlar tarih öncesi marangozlar tarafından değiştirildi. Ayrıca taştan yapılmış kesme, doğrama ve kazıma aletlerinin yanı sıra yemek pişirmek için olası bir ocak da keşfettiler. Burada yaşayan tarih öncesi insanlar, 600,000 ila 300,000 yıl önce ortaya çıkan ve artık nesli tükenmiş olan Homo heidelbergensis türünün üyeleriydi.

'İnsanlığın Derin Kökleri' adı verilen araştırma projesine Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway ve Liège üniversitelerinin yanı sıra Zambiya Ulusal Müzeler Kurulu ve Ulusal Miras Koruma Komisyonu'ndan uzmanlar katıldı. Buluntuların yaşını belirlemek için lüminesans tarihleme teknikleri kullanıldı. Proje direktörü Profesör Larry Barham, bu keşfin uzun süredir nesli tükenen insan türüne dair anlayışımızı değiştirdiğini söyledi.

kaynaklar:

– Doğa (akademik rapor): [bağlantı]

– İnsanlığın Derin Kökleri araştırma projesi ve Liverpool Üniversitesi: [link]